Війська РФ поцілили безпілотником по АЗС у Криворізькому районі, поранена жінка

Вдень 23 березня війська РФ атакували безпілотником Криворізький район. Поцілили по АЗС. Внаслідок цього поранена 34-річна жінка, вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, БпЛА спрямували і на Нікопольщину. Загалом було 10 ударів дронами-камікадзе, а також три артобстріли. Поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.
Пошкоджені гімназія, аптека, перукарня, підприємство. Понівечені п’ятиповерхівка, 2 приватні будинки, 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач. Загиблих та поранених немає.
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