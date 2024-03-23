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Війська РФ поцілили безпілотником по АЗС у Криворізькому районі, поранена жінка
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Війська РФ поцілили безпілотником по АЗС у Криворізькому районі, поранена жінка

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обстріли, Нікопольщина, Кривий Ріг
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини вдень 23 березня 2024 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Вдень 23 березня війська РФ атакували безпілотником Криворізький район. Поцілили по АЗС. Внаслідок цього поранена 34-річна жінка, вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, БпЛА спрямували і на Нікопольщину. Загалом було 10 ударів дронами-камікадзе, а також три артобстріли. Поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

Пошкоджені гімназія, аптека, перукарня, підприємство. Понівечені п’ятиповерхівка, 2 приватні будинки, 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач. Загиблих та поранених немає.

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