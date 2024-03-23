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На Львівщині відкрили меморіальні таблиці сімом полеглим захисникам
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На Львівщині відкрили меморіальні таблиці сімом полеглим захисникам

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Меморіальні дошки загиблим військовим у с.Пониковиця
Меморіальні дошки загиблим військовим у с.Пониковиця на Золочівщині. Фото: пресслужба Львівської ОВА

На Львівщині у селі Пониковиця Золочівського району на фасаді школи увіковічнили імена сімох випускників, які загинули у російсько-українській війні: Віталія Кота, Мар‘яна Мисака, Василя Горкуші, Євгена Чорнія, Мар‘яна Мищука, Володимира Савоніка, Миколи Габи.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Віталій Кіт – житель села Пониковиця. У 2014 – 2015 роках виконував бойові завдання у зоні АТО. А після початку повномасштабної війни повернувся до лав Збройних сил. Загинув воїн у віці 51 рік.

Мар'ян Мисак – родом із села Ковпин Бродівської громади. Мар‘ян був стрільцем-снайпером першого мобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 4 листопада 2022 року біля села Білогорівки, що на Донеччині.

Василь Горкуша був стрільцем-помічником гранатометника 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 16 вересня 2022 року на Миколаївщині.

Євген Чорній – житель села Пониковиця. Після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Був стрільцем. Загинув 6 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Сєверодонецькому напрямку. Загиблому був 31 рік.

Мар'ян Мищук – житель села Пониковиця. Був солдатом механізованого батальйону. Загинув 29 вересня 2023 року поблизу Бахмута. Воїну було 26 років.

Володимир Савонік – родом із села Пониковиця. Був штаб-сержантом, начальником радіостанції інженерно-технічної роти. Загинув 14 грудня 2023 року на Запорізькому напрямку.

Микола Габа – захисник із села Пониковиця. До повномасштабного наступу брав участь в ООС. Опісля повернувся до лав Збройних сил України. Був командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Загинув 8 лютого 2024 року неподалік Бахмута.

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