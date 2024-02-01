На фасаді школи №86 у Львові відкрили п'ять меморіальних таблиць

Сьогодні, 1 лютого, на фасаді львівської школи №86 відкрили п'ять меморіальних таблиць львів’ян, які загинули на російсько-українській війні. Іваночко Андрій, Захарко Ігор, Діанов Валерій, Якимов Владислав та Малаховський Павло навчалися у цій школі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"П'ять меморіальних таблиць на стіні цієї школи вшановують пам'ять п'яти випускників цього навчального закладу, які загинули у російсько-українській війні. На жаль, фактично в кожній нашій школі є загиблі випускники і ми щотижня відриваємо нові таблички", – каже начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк

За його словами, для встановлення меморіальної таблиці рідні полеглого звертаються до навчального закладу, куди надають коротку інформаційну довідку й фото для дошки. Далі інформацію передають в управління архітектури. Там розробляють макет і погоджують його з рідними, а місто фінансує виготовлення таблиці.

Меморіальні таблиці на фасаді школи №86, 1 лютого 2024. Фото: Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

Меморіальні таблиці, які відкрили сьогодні, вшановують пам'ять військових:

Павло Малаховський — із перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов до війська. Загинув 3 січня 2023 року під містом Бахмут Донецької області у віці 35 років.

Валерій Діанов — воював на східному напрямку й загинув у бою за місто Вугледар Волноваського району Донецької області 31 січня 2023 року. Йому було 44 роки.

Ігор Захарко — виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. 8 лютого 2023 року загинув у віці 37 років у селі Водяне.

Владислав Якимов — воював на Луганщині та на Запорізькому напрямку. 20 березня 2023 року загинув у віці 27 років у селі Кузьмине Сєверодонецького району Луганської області. Посмертно нагороджений орденом "За мужність І ступеня".

Андрій Іваночко — був учасником АТО в 2015-2017 роках. Із перших днів повномасштабної війни був у боях під Києвом. Загинув 21 березня 2022 року під Миколаєвом, біля селища міського типу Первомайська. Йому було 30 років, посмертно нагороджений орденом "За мужність ІІІ ступеня".

В жовтні 2023 року виконком Львівської міської ради затвердив взірець, як мають виглядати меморіальні таблиці, що вшановують пам’ять загиблих військовослужбовців.