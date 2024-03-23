Без тепла й гарячої води. Як живе Бурштин на Франківщині після атаки РФ

У середмісті Бурштина, що на Івано-Франківщині, розгорнули десять пунктів обігріву, а в центральній міській лікарні, де перебувають 102 пацієнти, встановили електричні обігрівачі. Через ракетні удари РФ по об'єкту критичної інфраструктури в ніч на 22 березня без теплопостачання і гарячої води залишилися житлові будинки, лікарня і заклади освіти.

Яка ситуація в Бурштині, читайте у репортажі Суспільного.

"82 багатоквартирні будинки, приблизно 400 приватних — без тепла"

Без тепла і гарячої води у Бурштині залишаються житлові та приватні будинки, лікарня і заклади освіти, розповідає міський голова Василь Андрієшин.

Міський голова Бурштина Василь Андрієшин. Суспільне Івано-Франківськ

"Все місто залишилося. В нас 82 багатоквартирні будинки, приблизно 400 приватних — без тепла. У лікарні та садочки ми закупили електричні радіатори, передали, щоб обігрівати. В оселях, в принципі, температура ще нормальна", — говорить Василь Андрієшин.

Бурштин після атаки РФ. Суспільне Івано-Франківськ

У Бурштині розгорнули десять пунктів обігріву

Зі слів міського голови Бурштина, не відомо, коли відновлять теплопостачання. На випадок погіршення ситуації в місті розгорнули десять пунктів обігріву.

Пункт обігріву у Бурштині. Суспільне Івано-Франківськ

"Тут є електроживлення, тут є чай, вода, смаколики. Можна телефони підзарядити", — говорить Василь Андрієшин.

Бурштин після атаки РФ. Суспільне Івано-Франківськ

У Бурштині пункти незламності працюють за адресами:

Державний пожежно-рятувальний пост міста Бурштин (вул. Шухевича, 1);

Бурштинський ліцей № 3 (вул. Коновальця, 1);

Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж (вул. Басараб, 1);

Бурштинська центральна міська лікарня (вул. Шухевича, 18);

телекомпанія (вул. Січових стрільців, 27);

Бурштинський навчально-виробничий комбінат (вул. Бандери, 56);

палац культури "Прометей" (вул. Міцкевича, 47);

церква Всіх святих і священномученика Йосафата (вул. Бандери, 47);

Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб (вулиця Січових стрільців, 18);

пункт незламності на вул. Стуса, 5.

Бурштин після атаки РФ. Суспільне Івано-Франківськ

Як працює Бурштинська центральна міська лікарня

Бурштинська центральна міська лікарня, в якій зараз перебувають 102 пацієнти, працює у звичному режимі, розповідає директорка медзакладу Галина Борецька. З її слів, лікарня забезпечена електричними нагрівачами, генераторами й пальним.

Директорка Бурштинської центральної міської лікарні Галина Борецька. Суспільне Івано-Франківськ

"Ми маємо у кожному відділенні один-два обігрівачі. Їх застосовуємо за потреби. У нас є пацієнти, яким ми пропонували, якщо не буде достатньо тепла, то вони можуть піти додому. Але пацієнти кажуть, що їх поки задовольняє температура у відділеннях", — каже Галина Борецька.

Бурштинська центральна міська лікарня. Суспільне Івано-Франківськ

Що кажуть бурштинці про ситуацію в місті

Жителі Бурштина, яких Суспільне розпитало про ситуацію в місті, кажуть, що готові прожити без тепла й гарячої води. І додають, що обстрілами росіяни їхнього духу не зламали.

Місцевий житель Михайло. Суспільне Івано-Франківськ

"У нас холодна вода є, гарячої нема. Я собі давно бойлер маленький поставив. Треба виходити зі становища, це ж війна", — каже бурштинець Михайло.

Бурштин після атаки РФ. Суспільне Івано-Франківськ

Жителька Бурштина Наталія говорить: вдома є маленька дитина, змушені гріти воду зранку і ввечері, проте "аби гіршого не було".

Бурштинець Богдан. Суспільне Івано-Франківськ

"Тому "Гітлеру" ми не дивуємося. Бо інакше не скажеш про нього. Будемо триматися, триматися, триматися", — каже бурштинець Богдан.

Що відомо про обстріли Франківщини 22 березня 2024 року

22 березня російські військові атакували "шахедами" та ракетами об'єкт критичної інфраструктури на Франківщині – трапилася пожежа площею приблизно 900 м². Внаслідок обстрілу травмувалися дві людини, одного чоловіка госпіталізували – він отримав уламкові поранення.

У Бурштинській громаді без теплопостачання залишилися житлові будинки та кілька закладів освіти. Через це з 25 березня учні підуть на весняні канікули.

Служба безпеки України через атаку росіянами об'єкта цивільної інфраструктури розпочала кримінальне провадження за порушення законів і звичаїв ведення війни.

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