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Вимушені канікули й пункти обігріву. Як на Франківщині долають наслідки атаки РФ
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Вимушені канікули й пункти обігріву. Як на Франківщині долають наслідки атаки РФ

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На Франківщині долають наслідки атаки РФ
У Бурштинській громаді після атаки РФ відкрили пункти обігріву й запровадили канікули в школах. Фото: Бурштинська міська рада

Унаслідок ракетних ударів РФ по об'єкту критичної інфраструктури у Бурштинській громаді, що на Івано-Франківщині, без теплопостачання залишилися житлові будинки та кілька закладів освіти. Через це з 25 березня учні підуть на весняні канікули.

Про це повідомила на Facebook-сторінці голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Без тепла — й медична установа, де наразі перебувають понад сто пацієнтів. Вирішили обігрівати приміщення альтернативними джерелами. Вже відкрили два мобільні "пункти незламності", один з яких розташований у центральній частині міста, інший — у спальному районі", — йдеться у дописі.

Окрім цього, люди можуть зігрітися у десяти стаціонарних пунктах обігріву. Там вони можуть випити гарячий чай. За потреби найближчим часом можуть розгорнути ще чотири додаткові пункти.

Обстріли Франківщини у 2024 році

Вранці 22 березня російські військові атакували "шахедами" та ракетами Івано-Франківщину. На об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа. Площа займання складала приблизно 900 м². Вогонь гасили 169 рятувальників. Під час обстрілу травмувалися дві людини, одну з них госпіталізували.

У 2024 році — це вже другий обстріл Івано-Франківщини військами РФ. 15 лютого 2024 року внаслідок російської атаки сили протиповітряної оборони збили ракету. Через падіння уламків сталася пожежа даху господарської будівлі в Івано-Франківському районі.

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