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На Франківщині розпочали кримінальне провадження через обстріл військами РФ цивільної інфраструктури — СБУ
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На Франківщині розпочали кримінальне провадження через обстріл військами РФ цивільної інфраструктури — СБУ

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Кримінальне провадження через обстріл військами РФ Франківщини
Рятувальники гасять пожежу. Facebook/Держслужба з надзичайних ситуацій в області

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження через атаку РФ 22 березня 2024 року об'єкту інфраструктури на Івано-Франківщині.

Про це пишуть на Facebook-сторінці СБУ в Івано-Франківській області.

За даними досудового розслідування, російські військові атакували крилатими ракетами та "шахедами" цивільну енергогенерувальну інфраструктуру в Івано-Франківському районі. Їм інкримінують ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"Працівники Служби безпеки України досліджують всі обставини та здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів. Збирається відповідна доказова база, аби кожен винний за цей злочин поніс заслужене покарання", — йдеться у дописі.

Що відомо про атаку РФ об'єкту інфраструктури Франківщини 22 березня 2024 року

22 березня російські військові атакували "шахедами" та ракетами об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Під час обстрілу травмувалися дві людини. На місці події трапилася пожежа площею приблизно 900 м². Займання гасили 169 рятувальників за допомогою 56 спецавтомобілів. Також на місці розгорнули пересувний пункт управління.

У 2024 році — це другий обстріл Івано-Франківщини військами РФ. 15 лютого 2024 року внаслідок атаки сили протиповітряної оборони збили ракету. Через падіння уламків сталася пожежа даху господарської будівлі в Івано-Франківському районі.

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