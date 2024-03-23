Російська армія 23 березня 2024 року з безпілотників атакувала Берислав Херсонської області. Поранені двоє людей.

Про це йдеться в Telegram обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, один з травмованих чоловіків отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг, ще один — струс головного мозку, множинні поранення голови, обличчя та ніг. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Раніше в ОВА повідомили, російські військові вранці скинули вибухівку на Пункт незламності у Бериславському районі. Поранені троє людей.

Також відомо, що армія РФ обстріляла Нововоронцовку. Поранена 60-річна місцева жителька.