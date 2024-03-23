Російські військові вранці 23 березня 2024 року скинули вибухівку на Пункт незламності у Бериславському районі Херсонської області. Поранені троє людей.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

За їх даними, до лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки та 61-річну місцеву жительку з контузією. Також поранений 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію.

За даним фактом прокуратура Херсонської області відкрила кримінальне провадження щодо порушень військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі.

Раніше Херсонська ОВА інформувала в Telegram, що російські військові скинули вибухівку на Пункт незламності в одному із сіл Новоолександрівської громади на Херсонщині.

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