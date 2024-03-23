Російські військові обстріляли Нововоронцовку на Херсонщині: поранена людина

Російська армія в ніч проти 23 березня 2024 року обстріляла Нововоронцовку Херсонської області.

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

Внаслідок російської збройної агресії поранення отримала 60-річна місцева жителька. У неї діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та численні гематоми, йдеться в повідомленні.

Також в ОВА повідомили, що жінці вже надали необхідну допомогу, надалі вона проходитиме лікування амбулаторно.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів Херсонщини 22 березня загинула одна людина, троє — поранені. Російські війська за добу обстріляли 20 населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівка, 14 приватних будинків, сільгосптехніка та автомобілі.

Що відомо про обстріли Херсонщини 22 березня 2024 року

Російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув.

Армія РФ скинула вибухівку з дрона у Козацькому на Херсонщині. Поранена 57-річна жінка, її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Також — у Червоному Маяку, поранений чоловік.

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