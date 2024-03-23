Конкурсна комісія визначилася з кандидатурою на посаду директора Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Ним став учасник конкурсу Валерій Бачинський.

Про це повідомляють на сайті Тернопільської обласної ради.

Члени комісії запропонували внести подання першому заступнику голови Тернопільської облради щодо призначення Бачинського на посаду та рекомендували укласти з ним контракт за результатами конкурсу.

Члени конкурсної комісії. Фото: Тернопільська обласна рада

Під час презентації свого бачення розвитку книгозбірні Валерій Бачинський окреслив пріоритети на наступні п’ять років.

"Мій досвід в сфері культури та інформаційної політики дозволить ефективно удосконалювати та розвивати програми, які вже діють, та впроваджувати нові проєкти, залучити додаткові кошти, підтримку меценатів для розвитку культурного життя Тернопільщини в умовах воєнного стану та в період відбудови".

Що відомо про Валерія Бачинського

Валерій Бачинський народився 1957 року в Заліщиках на Тернопільщині. Закінчив Київський інститут культури, Українську академію державного управління. Працював викладачем мистецького циклу Теребовлянського культурно-освітнього училища, начальником управління культури Тернопільської облдержадміністрації. Директор фільму про уродженця краю Івана Пулюя. Автор публікацій з питань культури; організатор та учасник наукових конференцій, присвячених діяльності відомих уродженців Тернопільського краю, проблемам розвитку культури. Керівник Тернопільського земляцтва в Києві "Тернопілля".

Нагадаємо, попередній директор бібліотеки Василь Вітенко помер 30 січня цього року. Він одним із перших в Україні почав впроваджувати електронні бази даних в бібліотеці. Ініціював видання понад 100 збірників наукової, методичної та бібліографічної тематики, а також започаткував серію посібників "Культура Тернопільщини" та "Родом з України".