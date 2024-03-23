НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Обрали переможця конкурсу на посаду директора Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки
бібліотекиКУЛЬТУРАРегіони

Обрали переможця конкурсу на посаду директора Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Валерій Бачинський, переможець конкурсу на посаду директора бібліотеки
Валерій Бачинський, переможець конкурсу. Фото: Тернопільська обласна рада

Конкурсна комісія визначилася з кандидатурою на посаду директора Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Ним став учасник конкурсу Валерій Бачинський.

Про це повідомляють на сайті Тернопільської обласної ради.

Члени комісії запропонували внести подання першому заступнику голови Тернопільської облради щодо призначення Бачинського на посаду та рекомендували укласти з ним контракт за результатами конкурсу.

Члени конкурсної комісії з посади директора Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки
Члени конкурсної комісії. Фото: Тернопільська обласна рада

Під час презентації свого бачення розвитку книгозбірні Валерій Бачинський окреслив пріоритети на наступні п’ять років.

"Мій досвід в сфері культури та інформаційної політики дозволить ефективно удосконалювати та розвивати програми, які вже діють, та впроваджувати нові проєкти, залучити додаткові кошти, підтримку меценатів для розвитку культурного життя Тернопільщини в умовах воєнного стану та в період відбудови".

Що відомо про Валерія Бачинського

Валерій Бачинський народився 1957 року в Заліщиках на Тернопільщині. Закінчив Київський інститут культури, Українську академію державного управління. Працював викладачем мистецького циклу Теребовлянського культурно-освітнього училища, начальником управління культури Тернопільської облдержадміністрації. Директор фільму про уродженця краю Івана Пулюя. Автор публікацій з питань культури; організатор та учасник наукових конференцій, присвячених діяльності відомих уродженців Тернопільського краю, проблемам розвитку культури. Керівник Тернопільського земляцтва в Києві "Тернопілля".

Нагадаємо, попередній директор бібліотеки Василь Вітенко помер 30 січня цього року. Він одним із перших в Україні почав впроваджувати електронні бази даних в бібліотеці. Ініціював видання понад 100 збірників наукової, методичної та бібліографічної тематики, а також започаткував серію посібників "Культура Тернопільщини" та "Родом з України".

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Книга "Нація мужніх".
У Миколаєві в бібліотеці імені Кропивницького презентували збірку "Нація мужніх"
Херсон, незламна бібліотека, артукриття
На базі однієї з книгозбірень Херсона відкрили артукриття "Незламна бібліотека"
Всеукраїнський тиждень дитячого читання-2024
“Наближаємо перемогу з книгою!”: на Рівненщині стартує Всеукраїнський тиждень дитячого читання-2024
Презентація книги "Долина богів" Владислава Кондратюка
"Якби я не видала цю книгу, це була б зрада": у Рівному презентують посмертну збірку бійця Владислава Кондратюка
На початок