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У Тернополі попрощалися з директором обласної універсальної наукової бібліотеки Василем Вітенком
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У Тернополі попрощалися з директором обласної універсальної наукової бібліотеки Василем Вітенком

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У Тернополі попрощалися з директором обласної універсальної наукової бібліотеки, заслуженим працівником культури України Василем Вітенком. Він один з перших в Україні почав впроваджувати електронні бази даних в бібліотеці. Ініціював видання понад 100 збірників наукової, методичної та бібліографічної тематики, а також започаткував серію посібників "Культура Тернопільщини" та "Родом з України".

Про це Суспільному розповіла його заступниця Галина Польова.

У Домі печалі попрощалися із Василем Вітенком. Провести чоловіка в останню путь прийшли його рідні, друзі та колеги. Заступниця директора книгозбірні Галина Польова каже, Василь Вітенко працював в обласній бібліотеці 31 рік.

"Він знав кожного працівника, шанував, знав підхід. І завжди отримував з цього позитивний результат для бібліотеки. Він хотів, щоб всі документальні ресурси оцифровувалися та були доступні для читацької громади".

Заступниця директора Галина Польова
Галина Польова. Фото: Суспільне Тернопіль

Товариш Василя Вітенка Валерій Бачинський говорить, їздили разом за кордон там переймали досвід бібліотечної справи.

"Напередодні ми зустрічалися з Василем, якраз відкривали пам'ятник до ювілею Просвіти. Василь був дуже ініціативний, я його підтримував в управлінні. Справа його буде жити і пам'ять про нього. Він достойна людина".

Товариш Валерій Бачинський
Валерій Бачинський. Фото: Суспільне Тернопіль

Колега Василя Вітенка Леся Гук пригадує, як він боровся із закриттям бібліотек в області.

"Він багато виступав, відстоював інтереси бібліотеки, користувачів бібліотек. І робив все можливе, щоб у нашій галузі відбувалися позитивні зміни. Саме в нашій бібліотечній асоціації він захищав права бібліотек, які масово закривають, зокрема і в нашій громаді, нашій області. Він боровся з цим".

Колега Василя Вітенка Леся Гук
Леся Гук. Фото: Суспільне Тернопіль

Із Дому печалі тіло Василя Вітенка повезли на цвинтар у Підгородне. Чоловіку було 64 роки. У нього залишилася дружина, діти та онуки.

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Дім печалі
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Василь Вітенко
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Похорон Василя Вітенка
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Прощання із директором обласної універсальної наукової бібліотеки
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Друзі та знайомі Василя Вітенка
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Із Дому печалі тіло Василя Вітенка повезли на цвинтар у Підгородне

Автор: Сніжана Заверуха

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