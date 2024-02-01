У Тернополі попрощалися з директором обласної універсальної наукової бібліотеки, заслуженим працівником культури України Василем Вітенком. Він один з перших в Україні почав впроваджувати електронні бази даних в бібліотеці. Ініціював видання понад 100 збірників наукової, методичної та бібліографічної тематики, а також започаткував серію посібників "Культура Тернопільщини" та "Родом з України".

Про це Суспільному розповіла його заступниця Галина Польова.

У Домі печалі попрощалися із Василем Вітенком. Провести чоловіка в останню путь прийшли його рідні, друзі та колеги. Заступниця директора книгозбірні Галина Польова каже, Василь Вітенко працював в обласній бібліотеці 31 рік.

"Він знав кожного працівника, шанував, знав підхід. І завжди отримував з цього позитивний результат для бібліотеки. Він хотів, щоб всі документальні ресурси оцифровувалися та були доступні для читацької громади".

Галина Польова. Фото: Суспільне Тернопіль

Товариш Василя Вітенка Валерій Бачинський говорить, їздили разом за кордон там переймали досвід бібліотечної справи.

"Напередодні ми зустрічалися з Василем, якраз відкривали пам'ятник до ювілею Просвіти. Василь був дуже ініціативний, я його підтримував в управлінні. Справа його буде жити і пам'ять про нього. Він достойна людина".

Валерій Бачинський. Фото: Суспільне Тернопіль

Колега Василя Вітенка Леся Гук пригадує, як він боровся із закриттям бібліотек в області.

"Він багато виступав, відстоював інтереси бібліотеки, користувачів бібліотек. І робив все можливе, щоб у нашій галузі відбувалися позитивні зміни. Саме в нашій бібліотечній асоціації він захищав права бібліотек, які масово закривають, зокрема і в нашій громаді, нашій області. Він боровся з цим".

Леся Гук. Фото: Суспільне Тернопіль

Із Дому печалі тіло Василя Вітенка повезли на цвинтар у Підгородне. Чоловіку було 64 роки. У нього залишилася дружина, діти та онуки.

Дім печалі Василь Вітенко Похорон Василя Вітенка Прощання із директором обласної універсальної наукової бібліотеки Друзі та знайомі Василя Вітенка Із Дому печалі тіло Василя Вітенка повезли на цвинтар у Підгородне

Автор: Сніжана Заверуха