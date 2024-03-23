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Триває місячник боротьби з туберкульозом: на вулицях Тернополя медики провели просвітницьку акцію
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Триває місячник боротьби з туберкульозом: на вулицях Тернополя медики провели просвітницьку акцію

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Акція в Тернополі щодо запобігання туберкульозу
Акція щодо запобігання туберкульозу. Фото: Тернопільський ОЦКПХ

Із 1 березня по 1 квітня в Україні триває місячник боротьби з туберкульозом. Фахівці відділу промоції здорового способу життя обласного центру контролю та профілактики хвороб на вулицях Тернополя провели інформаційно-просвітницьку акцію.

Про це повідомляють на сторінці центру в соцмережі.

Розповідали людям про те, як запобігти цьому захворюванню.

Інформаційно-просвітницька акція фахівців Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб
Інформаційно-просвітницька акція фахівців обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фото: Тернопільський ОЦКПХ

"Люди вважають, що туберкульоз — це хвороба бідних. Але це не так. Нею може заразитися кожен. Щорічно туберкульоз забирає життя понад мільйона людей на землі. В Україні від цієї хвороби щодня вмирає 11 осіб. За даними Центру громадського здоров’я України, торік в нашій державі зареєстрували майже 20 тисяч людей, хворих на туберкульоз. Серед них —понад шістсот дітей віком до14 років, підлітків віком15-17 років — майже двісті", — сказала завідувачка відділу промоції здорового способу життя ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ" Наталія Харченко.

Під час місячника боротьби з туберкульозом у Тернополі
Під час місячника боротьби з туберкульозом. Фото: Тернопільський ОЦКПХ

Такі ж просвітницькі заходи перед цим фахівці центру організували в селах Гаї-Розтоцькі та Гаї за Рудкою Залозецької громади.

Просвітницька акція у селах на Тернопільщині
Просвітницька акція у селах. Фото: Тернопільський ОЦКПХ

Фахівці Чортківського міськрайонного центру контролю та профілактики хвороб провели інформаційні бесіди з учнівським та педагогічним колективом у Ниврянській та Турильченській школах.

Учасники просвітницької акції у школі
Учасники просвітницької акції. Фото: Чортківський ЦКПХ

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