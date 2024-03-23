Внаслідок обстрілів РФ у Білозерській громаді на Херсонщині горів будинок — ДСНС

Російські війська в ніч з 22 на 23 березня 2024 року атакували села Білозерської громади Херсонської області.

Про це в Telegram інформує ДСНС України.

Як йдеться в дописі, внаслідок влучання снаряда загорівся житловий будинок. Рятувальникам вдалось загасити пожежу попри повторні обстріли російських військ, повідомили в ДСНС.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів Херсонщини загинула одна людина, троє — поранені. Російські війська за добу обстріляли 20 населених пунктів. Пошкоджені багатоповерхівка, 14 приватних будинків, сільгосптехніка та автомобілі.

Що відомо про обстріли Херсонщини 22 березня 2024 року

Російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув.

Армія РФ скинула вибухівку з дрона у Козацькому на Херсонщині. Поранена 57-річна жінка, її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Також — у Червоному Маяку, поранений чоловік.

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