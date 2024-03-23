На Херсонщині за добу загинула одна людина, троє поранених

Внаслідок обстрілів російськими військами деокупованої території Херсонщини 22 березня 2024 року загинула одна людина, ще троє — поранені.

Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Армія РФ за добу обстріляла 20 населених пунктів області. Зокрема Новоберислав, Берислав, Дудчани, Гаврилівку, Червоний Маяк, Олександрівку, Зміївку, Микільське, Тягинку, Львове, Козацьке, Понятівку, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Садове, Нововоронцовку, Шляхове та Херсон, йдеться в повідомленні.

Російські військові били по житлових кварталах, пошкоджені багатоповерхівка, 14 приватних будинків, сільгосптехніка та автомобілі, повідомив Прокудін.

Що відомо про обстріли Херсонщини 22 березня 2024 року

Російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув.

Армія РФ скинула вибухівку з дрона у Козацькому на Херсонщині. Поранена 57-річна жінка, її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Також — у Червоному Маяку, поранений чоловік.

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