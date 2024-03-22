Працівники Тернопільського міського району електромереж почали пломбувати в багатоповерхівках електрощитові. Чи мають вони право це робити, кореспонденти Суспільного запитали в адвоката Віталія Скиби.

"Згідно з Кодексом комерційного обліку електричної енергії, який затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, безпосередньо куди, як мені вже відомо, зверталися представники ОСББ, в пункті 5.16 чітко визначено, що оператор ринку може здійснювати опломбування. В тому числі й щитових. Але є один момент — за можливості", — розповів адвокат.

Віталій Скиба, адвокат. Фото: Суспільне Тернопіль

За його словами, підпункт 5.16 постанови передбачає пряму заборону пломбування щитових, які мають інші засоби або апарати в іншому користуванні.

"Йдеться про інтернет-з’єднання, домофони та їхні автомати, тобто, щоб кінцевий споживач мав можливість знеструмити свою квартиру в разі необхідності. Якщо є можливість РЕМу опломбувати щитову без зачіпання інших апаратів, агрегатів та устаткування — такі дії є цілком законними. Якщо ж опломбовуються інші апарати, устаткування — такі дії згідно з цим Кодексом є незаконними. Тоді споживачі мають право звернутися до суду з відповідними наслідками — відшкодуванням, усуненням перешкод тощо".

Нагадаємо, голови ОСББ Тернополя звернулися до РЕМу, щоб з’ясувати, чому їхні електрощитові пломбують.