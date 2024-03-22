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70 років співпраці: німецька футбольна збірна припиняє співпрацю з Adidas
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70 років співпраці: німецька футбольна збірна припиняє співпрацю з Adidas

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Футбол, футболу між Німеччиною та Бельгією
Міжнародний товариський матч з футболу між Німеччиною та Бельгією, Кельн, Німеччина , 28 березня 2023 року. REUTERS/Wolfgang Rattay

Німецький футбольний союз (НФС) оголосив, що американський гігант спортивного одягу Nike стане їх офіційним постачальником з 2027 року. До цього вони 70 років співпрацювали з німецькою фірмою Adidas.

Про це пише агентство Reuters.

Німеччина використовувала продукцію Adidas протягом всіх чотирьох чемпіонатів світу з 1954 по 2014 рік. Контракт НФС з Nike розрахований до 2034 року.

"До грудня 2026 року ми будемо працювати всіма нашими силами для спільного успіху з нашим давнім і нинішнім партнером Adidas, якому німецький футбол має чимало подякувати після більш ніж семи десятиліть", — сказав президент НФС Бернд Нойендорф.

У формі Adidas німецька чоловіча збірна перемогла на чотирьох Кубках світу та трьох Чемпіонатах Європи, а жіноча збірна — на двох Кубках світу та вісьмох Чемпіонатах Європи. В Adidas заявили, що дізнались про рішення в день його публічного оголошення.

Наразі Adidas вдягає національні збірні Німеччини, Іспанії, Бельгії, Аргентини та Італії.

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