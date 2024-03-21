Зеленський про наради з військовими: "Готуємо ефективні речі"

Президент України Володимир Зеленський 21 березня провів наради з військовими, зокрема, із керівниками розвідок. Також за його словами, сьогодні було багато роботи у міжнародній площині.

Про це глава держави сказав під час звернення.

"Сьогодні провів кілька нарад із військовими, з керівниками наших розвідок. Зокрема й про посилення нашого захисту від російського терору та наші активні дії проти окупанта. Ми готуємо хороші, ефективні речі", — сказав він.

Крім цього президент поінформував, що сьогодні було "багато міжнародної роботи".

"Перше – це участь у засіданні Євроради, це вже традиційний формат нашої взаємодії із ЄС. Сьогодні говорили й про оборонну підтримку, і про економічні питання, зокрема про продовження вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також про реальний початок перемовин про вступ нашої держави. Друге за сьогодні в міжнародній роботі – розмова з прем’єр-міністром Греції паном Міцотакісом. Говорили з ним і про посилення ППО та реалізацію безпекових домовленостей, які були досягнуті під час візиту в Україну, в нашу Одесу. Говорили й про підготовку нашої двосторонньої безпекової угоди", — розповів Зеленський.

Також президент зустрівся із очільником військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

"Звичайно, ключове – це підтримка наших воїнів, захист наших людей, наближення того часу, коли ми будемо не лише ціннісно та фактично частиною Альянсу, але й коли це буде юридично закріпленою реальністю. Я дякую всім, хто підтримує Україну, українців! Дякую всім, хто воює й працює заради нашої незалежності, заради нашої сили", — сказав Зеленський.

21 березня голова військового комітету НАТО Роб Бауер приїхав в Україну. Зокрема він взяв участь у Київському безпековому форумі. Це його перший візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії.