Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 21 березня, зустрівся із головою військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером. Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава України під час зустрічі наголосив, що візит Бауера — це "серйозний сигнал підтримки" для українського суспільства.

"Підтримка з боку НАТО та держав-членів Альянсу передусім дуже важлива для морального стану наших бійців і цивільних українців. Ми дуже цінуємо те, що можемо розраховувати на вас", – сказав Зел

Президент поінформував голову військового комітету про першочергові оборонні потреби України та окремо наголосив на нагальній необхідності додаткових систем ППО для надійного захисту українців від постійних ракетних та дронових атак.

Також вони обговорили можливості для посилення координаційної ролі НАТО в підтримці України, зокрема у зміцненні наявних оборонних спроможностей, а також у розвитку майбутнього військового потенціалу нашої країни відповідно до стандартів і вимог взаємосумісності Альянсу.

Серед іншого Зеленський окреслив очікування української сторони від цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.

"Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянсі", – сказав глава держави.

21 березня голова військового комітету НАТО Роб Бауер приїхав в Україну. Зокрема він взяв участь у Київському безпековому форумі. Це його перший візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії.