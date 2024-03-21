Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером, який зараз перебуває з візитом в Україні, наголосив на важливості продовження підтримки України.

Про це повідомили в МЗС.

Як розповіли у пресслужбі, Кулеба відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ. Він окремо наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема, надання критично важливих видів озброєнь та військової техніки.

Також під час зустрічі обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників.

“Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Також Кулеба і Бауер обговорили очікування від Вашингтонського саміту НАТО.