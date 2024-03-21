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Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у НАТО — адмірал Бауер
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Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у НАТО — адмірал Бауер

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Бауер
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер виступає на прес-конференції в НАТО, 19 січня 2023 рік. Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер виступає на прес-конференції в НАТО, 19 січня 2023 рік. Фото: АР/Virginia Mayo

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер прибув в Україну. Це його перший візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ. Адмірал заявив, що прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу, нині НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли.

Про це він сказав під час виступу на Київському безпековому форумі.

"Мій візит є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли. З кожним днем ​​ми стаємо ближчими. Більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", — сказав Бауер.

Голова військового комітету НАТО зазначив, що війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО.

"Ця війна полягає в тому, що президент Путін боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі: демократії. Якщо люди в Україні можуть мати демократичні права... справжні демократичні права... то люди в Росії скоро також їх жадають. Ось у чому суть цієї війни", — сказав він.

За словами Бауера, справжня демократія – це вибір і вона може існувати лише за верховенства права, яке поширюється на всіх, а у Росії немає вибору, тільки сила.

"А верховенство права – це фасад. Театр, який влаштувало керівництво, щоб обдурити людей. Незаконною анексією Криму вони вже продемонстрували свою відверту зневагу до заснованого на правилах міжнародного порядку. А 24 лютого 2022 року російське керівництво повністю зняло маску і показало світові, ким воно є насправді. Росія відчайдушно намагається створити образ сили. І все ж вони виявили лише слабкість", — сказав адмірал.

Він зазначив, що російські війська не знають, за що воюють, а "Україна бореться за саму цивілізацію".

"Український народ і Збройні Сили України роблять це так, як ми ще не бачили. Ви докорінно змінили багато аспектів сучасної війни. Ви є піонерами з інноваціями, використовуючи поєднання радянського стилю обладнання з сучасною західною технікою. Ви неймовірно сильні. Світ це бачить. Росія це знає.", — сказав Бауер.

Голова військового комітету НАТО наголосив, що є всі підстави бути впевненими в спроможності України досягти успіху на полі бою.

"Немає нічого, що ви не можете зробити. Єдине, що вам потрібно — наша допомога. Члени НАТО та багато інших країн у всьому світі надають безпрецедентну підтримку Україні, і це принесло реальні зміни. Але Україна потребує ще більшої підтримки. І вам це потрібно зараз.Було б серйозною історичною помилкою дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б небезпечно для всіх нас. Тому що результат цієї війни сформує долю світу", — сказав він.

За словами адмірала, Путін зробив дві стратегічні помилки: він недооцінив рішучість України та недооцінив єдність НАТО.

З нашою допомогою Україна може і переможе. Від щирого серця кажу: "Ви не самі. НАТО підтримує вас", — сказав Бауер.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером наголосив на важливості продовження підтримки України.

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