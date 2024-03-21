Батько загиблого захисника судиться за пам'ятник на Пантеоні Героїв

Рідних військовослужбовців, похованих на Пантеоні Героїв у Тернополі, залучили до розгляду справи. Йдеться про позов батька загиблого захисника Олега Стадника проти комунального підприємства міської ради "Ритуальна служба".

"Це судове засідання з розгляду позову Стадника О.Б. до спеціалізованого КП "Ритуальна служба" Тернопільської міської ради, третя особа без самостійних вимог, на предмет спору виконавчий комітет, Український інститут національної пам'яті, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про визнання дій незаконними та зобов'язання вчиняти дії", — говорить суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Герчаківська.

Ольга Герчаківська. Фото: Суспільне Тернопіль

"Як повідомили представники СКП "Ритуальна служба", сім'я Стадників в особі Стадника О.Б. подала позов до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про визнання дій Тернопільського спеціалізованого комунального підприємства "Ритуальна служба" з облаштування Пантеону Героїв незаконними та зобов'язання не чинити їм перешкод у встановленні надмогильних споруд індивідуального замовлення на могилі загиблого Стадника Віталія Олеговича", — сказала суддя.

Також суддя повідомила, що до суду без пояснень не з'явилися представники Українського інституту національної пам'яті та Державної служби України з питань захисту споживачів, які були залучені до розгляду справи. Засідання вирішили проводити без них.

У залі суду. Фото: Суспільне Тернопіль

На суд прийшли рідні захисників, похованих на території Пантеону Героїв на Микулинецькому кладовищі. Вони просили залучити їх до розгляду справи як третю сторону на боці відповідача, тобто "Ритуальної служби".

"Нам пропонували різні проєкти військового цвинтаря, нам пропонували різні пам'ятники. Ми зупинилися на козацьких хрестах. Тому що споконвіків у нашій державі воїни, які захищають державу, ставлять надгробки — козацькі хрести. І тому ми зупинилися на козацьких хрестах з каменю. Це є військовий цвинтар і ми будемо боротися до останнього, щоби всі пам'ятники були однакові, уніфіковані ", — розповіла мати загиблого захисника Надія Щирба.

Надія Щирба. Фото: Суспільне Тернопіль

Представник підприємства міської ради "Ритуальна служба" Олександр Бурко сказав, що позов сім’ї Стадник зачіпає інтереси рідних військовослужбовців, які поховані на Пантеоні Героїв.

"Зборами родичів загиблих при підготовці рішення про створення Пантеону Героїв було проголосовано більшістю, що пам'ятники на цій ділянці Микулинецького цвинтаря повинні мати певний вигляд і бути однаковими, уніфікованими. Тобто, принцип рівності. І, виходячи з позовних вимог в даній справі, позивач вважає, що він має право поставити пам'ятник на цій ділянці під військові поховання, на ділянці Пантеону пам'ятник індивідуальний. Відповідно, таким чином, він буде виділятися, один загиблий воїн від іншого. Тому я вважаю, що рішення у даній справі буде мати позиційне значення для позовів, поданих третіми особами, Відповідно, їх інтереси зачіпаються прямо і, я вважаю, що вони повинні бути залучені".

Олександр Бурко. Фото: Суспільне Тернопіль

За залучення рідних загиблих військовослужбовців до слухання справи виступили також представники міськради Роман Друзюк та Ольга Мелех.

Позивач, батько загиблого військовослужбовця Олег Стадник, на засідання не прийшов. Його інтереси представляла адвокатка Оксана Притула.

"Ніхто жодного доказу не подав про те, що дизайн буде інший, ніж всі. Ніхто жодного доказу не подав про те, що це має бути уніфіковано, будь-які протоколи обговорень, рішення, які зафіксовують волю тут сидячих осіб, в тому числі позивачів. В клопотаннях тих, які я прошу станом на сьогодні долучити до матеріалів справи, є наявні докази того, що на секторі, в якому стоять уже мальтійські хрести, на що була воля, напевно, рідних і близьких осіб, щоб саме так захоронювали їх рідних і близьких, стоять пам'ятники іншого дизайну. І всі про це прекрасно знають. Тому, власне, чому саме Стадники — позивач у даній справі, є предметом такої прицільної уваги, якщо він не нав'язує жодної думки комусь з тут сидячих, а лише захищає свої права. Тому, вважаю, що жодних прав та інтересів саме цим позовом осіб, які подають такі заяви, не порушують".

Оксана Притула. Фото: Суспільне Тернопіль

Адвокатка позивача висловилася проти задоволення клопотання щодо залучення рідних загиблих захисників до судових слухань.

Суддя Ольга Герчаківська прийняла рішення залучити рідних військовослужбовців, які поховані на Пантеоні Героїв у Тернополі, до розгляду справи.

Наступне засідання має відбутися 8 квітня.

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