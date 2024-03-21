Відкритий чемпіонат області з параплавання відбувся у Рівному 21 березня. Його організували серед спортсменів з інвалідністю різних нозологій. Учасниками змагань також були ветерани війни. За результатами чемпіонату оберуть представників Рівненщини у паралімпійську збірну.

Про це Суспільному розповів організатор чемпіонату Володимир Мурін.

Відкритий чемпіонат області з параплавання організували серед спортсменів з порушеннями опорно рухового апарату, слуху, зору, ментального та фізичного розвитку.

До нього долучився 21 учасник. Серед плавців — ветеран війни Євген Федосєєнко. Після поранення чоловік пересувається у кріслі колісному та продовжує займатися спортом.

"Плаванням я займаюся з вересня-жовтня 2023 року. В молодості я займався легкою атлетикою — бігав п'ять кілометрів. Зараз, поки бігати не в змозі — мусив перекваліфікуватись. Змагання — це моє життя. Спорт — це єдиний шлях до реабілітації", — зазначив Євген Федосєєнко.

Учасники змагань. Суспільне Рівне

Серед учасників чемпіонату був і побратим Євгена — Іван Лепеха. Він першим подолав дистанції на 50 та 100 метрів у своїй категорії.

"Мені головне — навіть не питання у місцях: перше, друге чи третє. Мій суперник — це моя блакитна доріжка і мій час. Найголовніше, що зі мною поряд мої побратими. Тому в кайф поплавати й отримати задоволення", — розповів Іван Лепеха.

Учасники змагань. Суспільне Рівне

Зі слів організатора чемпіонату Володимира Муріна, змагання є традиційними. За його результатами планують визначити представників Рівненщини у паралімпійській збірній та переглянути резерв від області.

"Залучаємо наших воїнів, які отримали інвалідність внаслідок виконання бойових завдань. Також вони готуються до змагань серед ветеранів війни", — зазначив Володимир Мурін.

Учасники змагань. Суспільне Рівне

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