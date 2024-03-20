Чоловіку оголосили підозру за публічні заклики до участі у псевдореферендумі та підтримці армії РФ в Херсоні.

Про це у своєму Telegram повідомила поліція Херсонської області.

Правоохоронці з'ясували, що під час окупації Херсона у 2022 році підозрюваний погодився співпрацювати з росіянами, а також дав інтерв'ю окупаційному медіа, в якому висловився за приєднання Херсонщини до складу країни-агресора. Вказаний запис транслювався у вільному доступі в мережі Інтернет.

Протиправні дії херсонця кваліфікуються за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Раніше у Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що "директору" захопленого під час окупації Херсона морпорту оголосили підозру у пособництві РФ.

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