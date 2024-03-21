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На Тернопільщині відкрили меморіальну таблицю Віталію Дутчаку
Пам'ятьЗСУРегіони

На Тернопільщині відкрили меморіальну таблицю Віталію Дутчаку

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Відкриття таблички Віталію Дутчаку
Відкриття таблички військовослужбовцю Віталію Дутчаку. Фото: Заліщицька міська рада

На Тернопільщині у Заліщицькій громаді відкрили меморіальну табличку військовослужбовцю Віталію Дутчаку. Її встановили на фасаді школи в селі Іване-Золоте.

Про це повідомили на сторінці Заліщицької міської ради.

Вшанувати пам’ять бійця прийшли рідні, друзі, духовенство, жителі громади, вчителі та учні закладу освіти.

Відкриття дошки бійцю Віталію Дутчаку, Тернопіль, Заліщики, 21 березня, 2024
Відкриття меморіальної дошки. Фото: Заліщицька міська рада

Житель села Іване-Золоте Віталій Дутчак воював у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення теж став на захист України.

Відкриття дошки бійцю Віталію Дутчаку, Тернопіль, Заліщики, 21 березня, 2024
Військовий Віталій Дутчак. Фото: Заліщицька міська рада

Чоловік перебував у відпустці вдома і мав повертатись на фронт, але 2 жовтня 2023 року помер.

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