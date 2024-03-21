На Тернопільщині відкрили меморіальну таблицю Віталію Дутчаку

На Тернопільщині у Заліщицькій громаді відкрили меморіальну табличку військовослужбовцю Віталію Дутчаку. Її встановили на фасаді школи в селі Іване-Золоте.

Про це повідомили на сторінці Заліщицької міської ради.

Вшанувати пам’ять бійця прийшли рідні, друзі, духовенство, жителі громади, вчителі та учні закладу освіти.

Відкриття меморіальної дошки. Фото: Заліщицька міська рада

Житель села Іване-Золоте Віталій Дутчак воював у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення теж став на захист України.

Військовий Віталій Дутчак. Фото: Заліщицька міська рада

Чоловік перебував у відпустці вдома і мав повертатись на фронт, але 2 жовтня 2023 року помер.