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Італія виділила 500 тис. євро на відновлення собору в Одесі
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Італія виділила 500 тис. євро на відновлення собору в Одесі

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Спасо-Преображенський собор в Одесі.
Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Уряд Італії виділив 500 тисяч євро на ремонт Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який був пошкоджений внаслідок влучання російської ракети влітку 2023 року.

Про це повідомили на сайті Одеської міської ради.

Там розповіли, що про допомогу Одесі Італія оголосила ще у жовтні 2023 року й вже у грудні визначила суму коштів для допомоги у відновленні собору. Однак транш у 500 тисяч євро перерахували до міжнародної організації ЮНЕСКО лише зараз.

Найближчим часом до Одеси має прибути експертна група та очільниця офісу ЮНЕСКО в Україні Кʼяра Децці Бардескі.

Що відомо про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі після влучання ракети РФ

Під час атаки РФ 23 липня одна з ракет влучила у будівлю Спасо-Преображенського собору в центрі Одеси. Руйнувань зазнала вівтарна частина, ракетою пробило два поверхи вниз, частина храму залишилась без даху.

11 серпня офіс прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні випустив заяву, в якій зазначив, що країна допоможе з відновленням собору. Для цього залучать Міланську трієнале і музей MAXXI в Римі.

2 жовтня Італія та Україна підписали угоду про реконструкцію Спасо-Преображенського собору. Віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні тоді повідомив, що над відновленням собору працюватимуть найкращі італійські архітектори, а також долучаться італійський бізнес та культурні інституції.

3 жовтня в ефірі "Суспільне. Спротив" начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Федір Стоянов зазначив, що за попередніми підрахунками фахівців для реконструкції собору може знадобитися декілька десятків мільйонів гривень.

Будівля Спасо-Преображенського собору в Одесі є пам’яткою історії, тут поховані князь і княгиня Воронцови. Храм збудували у 1794 році та реконструювали у 2005 році після того, як він був зруйнований СРСР у 1936 році. Наразі це головний собор Одеської єпархії УПЦ Московського патріархату. Історію пошкодженого собору Суспільне розповіло у документальному проєкті "Уламки віри".

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