НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кіровоградщина втратила на війні трьох захисників. Один помер у полоні в Росії
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУСМЕРТЬПохованняМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Кіровоградщина втратила на війні трьох захисників. Один помер у полоні в Росії

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Загиблі Тимофій Єрмаков та Руслан Персіянов.
Зліва направо Тимофій Єрмаков зі Знам'янки та Руслан Персіянов з Онуфріївської громади. Суспільне Кропивницький

Кіровоградщині втратила на війні трьох захисників. Тимофій Єрмаков зі Знам'янки та Руслан Персіянов з Онуфріївської громади загинули на фронті. Павло Польовий з селища Олександрівка помер у полоні в Росії.

Солдат Тимофій Єрмаков загинув 16 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Вербове Запорізької області.

У мирному житті працював слюсарем-сантехніком у Знам’янській міській лікарні. Проходив військову службу на посаді розвідника-кулеметника розвідувальної групи. Після призову навчався в Англії на посаді сапера-розвідника.

Поховають військового у Знам'янці 22 березня. Початок церемонії прощання о 12:00 на площі Героїв Майдану. Про це повідомили на офіційній сторінці Знам'янської міськради у Facebook.

Руслан Персіянов загинув 19 березня 2024 рок біля села Терни Донецької області. Захисник народився у 1984 році, проживав у селі Мар'ївка Онуфріївської громади Олександрійського району.

Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ у січні 2023 року. З 4 грудня 2023 року вважався безвісти зниклим. Про дату та місце поховання військового повідомлять додатково, написали на офіційній сторінці Онуфріївської селищної ради у Facebook.

У селищі Олександрівка Кропивницького району 21 березня попрощалися з Павлом Польовим. Боєць служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Під час боїв за Маріуполь у квітні 2022 року потрапив в полон. Помер у російській колонії в селищі Пакіно у травні 2023 року. Йому було 23 роки, написали на офіційній сторінці Олександрівської селищної ради у Facebook.

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло
Банк Росії
США запропонували механізм, щоб залучити для України $50 млрд за допомогою активів РФ
Ганна Васик
Військовослужбовиця про військову службу, бойову медицину та страхи в суспільстві | СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю
Галина Гуділіна, переселенка з Рижівки
Історії переселенців із Рижівки, що на Сумщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок