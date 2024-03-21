Кіровоградщина втратила на війні трьох захисників. Один помер у полоні в Росії

Кіровоградщині втратила на війні трьох захисників. Тимофій Єрмаков зі Знам'янки та Руслан Персіянов з Онуфріївської громади загинули на фронті. Павло Польовий з селища Олександрівка помер у полоні в Росії.

Солдат Тимофій Єрмаков загинув 16 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Вербове Запорізької області.

У мирному житті працював слюсарем-сантехніком у Знам’янській міській лікарні. Проходив військову службу на посаді розвідника-кулеметника розвідувальної групи. Після призову навчався в Англії на посаді сапера-розвідника.

Поховають військового у Знам'янці 22 березня. Початок церемонії прощання о 12:00 на площі Героїв Майдану. Про це повідомили на офіційній сторінці Знам'янської міськради у Facebook.

Руслан Персіянов загинув 19 березня 2024 рок біля села Терни Донецької області. Захисник народився у 1984 році, проживав у селі Мар'ївка Онуфріївської громади Олександрійського району.

Чоловіка мобілізували до лав ЗСУ у січні 2023 року. З 4 грудня 2023 року вважався безвісти зниклим. Про дату та місце поховання військового повідомлять додатково, написали на офіційній сторінці Онуфріївської селищної ради у Facebook.

У селищі Олександрівка Кропивницького району 21 березня попрощалися з Павлом Польовим. Боєць служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Під час боїв за Маріуполь у квітні 2022 року потрапив в полон. Помер у російській колонії в селищі Пакіно у травні 2023 року. Йому було 23 роки, написали на офіційній сторінці Олександрівської селищної ради у Facebook.