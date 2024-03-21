Загинув від поранення: на Одещині попрощаються з військовим

У селі Базар'янка Одеської області попрощаються з військовим Андрієм Душковим.
Про це 21 березня повідомили у Білгород-Дністровській районній держадміністрації.
Андрій Душков мав звання старшого солдата. Він загинув 16 березня біля села Новомихайлівка Донецької області внаслідок бойового поранення, повідомили у Тузлівській громаді.
Попрощаються із захисником 22 березня о 10:00 за адресою: село Базар’янка (Тузлівська громада), вулиця Молодіжна, 70. Поховають чоловіка на місцевому кладовищі. Жителів громади просять доєднатись до живого коридору пошани.
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