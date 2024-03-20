Чому Путін одразу після "виборів" виступив на колегії ФСБ — аналіз ISW

Президент Росії Володимир Путін після своєї “перемоги” на президентських “виборах” представив Федеральну службу безпеки (ФСБ) як ключового гаранта безпеки і суверенітету Росії, що, ймовірно, свідчить, що російські спецслужби і силовики з політичним впливом і надалі представлятимуть його основний електорат під час його п'ятого президентського терміну.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що свою першу велику промову після “перемоги” на виборах 18 березня Путін виголосив на засіданні колегії ФСБ 19 березня і похвалив співробітників ФСБ за забезпечення безпеки і суверенітету Росії.

“Путін подякував співробітникам ФСБ за успішні операції в Україні, за придушення спроб втручання у внутрішні справи Росії і за відбиття "терористичних" нападів на Росію (маючи на увазі обмежені рейди російських проукраїнських добровольців в Курській і Бєлгородській областях”, — йдеться в аналітичному звіті.

Путін також підкреслив роль ФСБ у придушенні спроб неназваних суб'єктів спровокувати внутрішні заворушення і міжнаціональні конфлікти в Росії, а також обов'язки ФСБ щодо забезпечення економічної безпеки Росії, боротьби з корупцією та захисту критичної інфраструктури, відзначили аналітики.

Апелюючи до цих функцій ФСБ, Путін, ймовірно, намагався нагадати своєму внутрішньому електорату, що його режим має підтримку розгалуженого апарату безпеки, який Кремль намагається розширити з початку повномасштабного вторгнення, особливо після невдалого заколоту "групи Вагнера" в червні 2023 року, йдеться у звіті ISW.

“Примітно, що один з найбільших викликів стабільності путінського правління походив від силовика, покійного фінансиста "Вагнера" Євгена Пригожина, і Путін, ймовірно, прагне продемонструвати, що російські силовики міцно об'єднані в підтримці його п'ятого президентського терміну і його військових зусиль в Україні”, — зазначили аналітики.

Як відзначили в ISW, Путін, сам колишній офіцер КДБ, можливо, підкреслює, що ФСБ є організацією, яка користується його прихильністю, хоча Путін традиційно нацьковує російські спецслужби і силовиків один на одного, щоб вони змагалися за його підтримку і не давали жодній окремій структурі накопичити надто багато влади.

Центральна виборча комісія РФ оголосила про опрацювання 100% протоколів з виборчих дільниць. За результатами підрахунку Володимир Путін набрав 87,28% голосів.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів. Екзит-поли Фонду суспільної думки (ФСД) вказують, що Путін лідирує з результатом у понад 87%.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"У деяких регіонах РФ явка зовсім неприродна, вона намальована там у деяких територіальних виборчих комісіях: усі сусідні дільничі виборчі комісії показують приблизно однаковий відсоток за явкою аж до десятої частки. Такого у реальному житті не буває. Це ознака відвертої фальсифікації", — пояснив Андрійчук.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.