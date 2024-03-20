Світ не може юридично визнати російського президента Володимира Путіна диктатором, оскільки це просто політичні заяви, які одночасно знімають відповідальність з російського суспільства.

Про це заявила очільниця громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська в ефірі програми "Новий відлік" на Першому.

За її словами, Парламентська Генасамблея ради Європи (ПАРЄ) у листопаді 2023 року визнала російського президента Володимира Путіна — диктатором. Айвазовська каже, що він очолює кремль і по факту президентську гілку влади навіть без чесних, вільних та демократичних, легітимних виборів.

"Ця влада є привласненою. У 2020 році було змінено конституцію РФ через референдум , який частково проходив на окупованих територіях України... в результаті яких було обнулення строків (перебування президента РФ при владі —ред.), тому й Путін балотується на цих виборах", — каже Айвазовська.

Вона розповідає, що Путін, якби не це "обнулення строків", то він не зміг би балотуватися у президенти РФ, а так він знову може бути президентом та очолювати Кремль до 2036 року. Айвазовська також зазначила, що у 2008 році в російському законодавстві продовжили термін перебування президента з чотирьох до восьми років.

"Особо вибрана з точки зору законодавства Російської Федерації в законний спосіб, але спосіб не відповідає міжнародним стандартам і усі заяви, які аналізували ми... країни в яких є демократія не визнали легітимність цих виборів", — додала Айвазовська.

За її словами, світ не може юридично визнати Путіна "диктатором", оскільки це є політичні заяви і коли люди називають його так, то "це знімає відповідальність з російського суспільства".

Як розповідає очільниця громадянської мережі "Опора", незалежних спостерігачів на цих виборах немає, оскільки в Росії вони визнані "іноагентами" та "небажаними організаціями". До того ж опозиція певною мірою допомогла російській пропаганді "створити картинку високої явки на вибори".

Що відомо про президентські вибори в РФ 2024 року

За підсумками обробки усіх протоколів, Путін переміг на президентських виборах РФ. Він набрав 87,28% голосів виборців, повідомили ЦВК. Другим фінішував Харитонов, який набрав трохи більше 4%.

Водночас світові уряди та лідери виступили із низкою заяв щодо відсутності демократії та чесності у проведені цього голосування. Зокрема Зеленський заявив, що Путін "захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно".