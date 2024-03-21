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Найгірший суп світу: полька, яка проживає у Рівному, приготувала традиційну страву
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Найгірший суп світу: полька, яка проживає у Рівному, приготувала традиційну страву

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Овочі, чорнослив, качине м'ясо та кров — усе це інгредієнти традиційного польського супу чернина з XVI ст. За даними етнічної польки Єви Маньковської, яка нині проживає у Рівному, у 2023 році цей суп увійшов до списку найгірших у світі за версією TasteAtlas.

Етнічна полька Єва Маньковська проживає у Рівному понад десять років. Жінка показала Суспільному, як готується традиційний польський суп, який батьки дівчини подають хлопцеві як відмову у сватанні.

Суп з качиної крові: полька, яка проживає у Рівному, приготувала традиційну страву
Процес приготування традиційного польського супу з качиної крові. Суспільне Рівне

Для приготування страви використовують пів кілограма качиного м'яса, кров, овочі та спеції:

"Czarna polewka" — походить з XVI століття. Це суп з музею, можна так сказати. У 2023 році увійшов в список найгірших супів світу за голосами в інтернеті. Це найбільш контроверсійний суп в Польщі. І можна сказати, що суспільство діліться на тих, які ніколи не з'їли б цього супу, і таких, які їдять без проблем. Я думаю, що цей суп десь існує в якихось дуже дорогих ресторанах, як раритет. Але він більш асоційований з їжею в селі", — розповіла Єва Маньковська.

Суп з качиної крові: полька, яка проживає у Рівному, приготувала традиційну страву
Процес приготування традиційного польського супу з качиної крові. Суспільне Рівне

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