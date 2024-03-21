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У 2023 році на Одещині збільшилась захворюваність на туберкульоз: яка причина
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У 2023 році на Одещині збільшилась захворюваність на туберкульоз: яка причина

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У 2023 році кількість хворих на туберкульоз в Одеській області зросла на 6% порівняно з попередніми роками, а показник склав майже 100 випадків на 100 тисяч населення і перевищив середній показник по країні у два рази.

Про це 20 березня повідомив під час брифінгу в Одеській обласній військовій адміністрації заступник генерального директора з біологічних факторів ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Сергій Дементєв.

Яка причина підвищення захворюваності на туберкульоз

За даними моніторингу, епідеміологічну ситуацію в Одеській області характеризують, як нестійку.

"Існують сприятливі умови для поширення хвороби через значну міграцію населення, погіршення умов проживання та харчування під час воєнного стану, а також інші негативні фактори, що впливають на стан здоровʼя. Тому тенденція до зростання зберігається", — зазначив Сергій Дементєв.

Де спостерігались найвищі показники

Найвищі показники захворювання у 2023 році спостерігались у Роздільнянському районі, де на 100 тисяч населення захворіло 150 людей, у Березівському — 126, в Одеському — 101. Найнижчі показники відмічались у Болградському та Ізмаїльському районах.

Яка ситуація на Одещині з поширенням захворюваності на туберкульоз та ко-інфекцію ТБ/ВІЛЦе активний легеневий або позалегеневий туберкульоз, який розвивається у ВІЛ-інфікованих осіб.

За словами директора КНПКомунальне некомерційне підприємство. "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб Одеської обласної ради" Олександра Толстопятова, за рівнем захворюваності на туберкульоз та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ Одещина посідає перше місце серед регіонів України протягом останніх 12 років.

"У 2023-му році рівень захворюваності збільшився на 9% порівняно з попереднім роком та склав показник 99,6 на 100 тисяч населення. За офіційними даними протягом 2023 року на Одещині було виявлено 2330 випадків туберкульозу", — зазначив Олександр Толстопятов.

За його словами, Одеська область перевищує національні показники по захворюваності на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в 4 рази — показник складає 36,9 на 100 тисяч населення проти 8,2 по Україні.

"Проте варто відзначити зниження на 10% показника смертності від туберкульозу, який нині складає 4,5 на 100 тис. населення. Водночас суттєво зросла захворюваність серед дітей. Інша проблема — виявлення цієї хвороби лише посмертно, вже за результатами розтинів", — підкреслив Олександр Толстопятов.

Він зазначив, що немовлята та діти до двох років мають підвищений ризик захворюваності та смертності, захистити від цього може вакцина БЦЖ. Діти отримують її в обовʼязковому порядку на пʼяту добу життя.

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