Львівщина 21 березня попрощається із сімома захисниками

Сьогодні, 21 березня, на Львівщині попрощаються із полеглими військовими: Ярославом Облоненком, Тарасом Оприском, Павлом Лінкевичем, Віталієм Дерейком, Валентином Королем, Вадимом Сухоруковим та Павлом Пецюхом.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Ярослав Облоненко народився і проживав у місті Стрий. Був солдатом, стрільцем 1 стрілецького батальйону. Загинув 17 березня від мінометного обстрілу в районі Білогорівки на Луганщині.

Ярослав Облоненко. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Тарас Оприск родом із села Гірське Миколаївської громади. Був солдатом, розвідником-навідником військової частини А4056. Загинув 16 березня, виконуючи бойове завдання в районі Твердохлібового на Луганщині.

Тарас Оприск. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Павло Лінкевич (позивний "Freeman") — житель міста Жовква. Воїн служив у військовій частині Т0910, обороняв Україну у східному напрямі. Загинув 2 березня 2024 року на Бахмутському напрямку у віці 37 років.

Павло Лінкевич. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Віталій Дерейко — житель міста Броди Золочівського району. Він був стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу. Загинув 10 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захиснику було 44 роки.

Віталій Дерейко. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Валентин Король — житель міста Червоноград. Проходив службу у військовій частині А7075. Загинув 13 березня на Донеччині.

Валентин Король. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Вадим Сухоруков — житель міста Червоноград. Проходив службу у військовій частині А 0284. Загинув 15 березня на Донеччині. Йому було 25 років.

Вадим Сухоруков. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Павло Пецюх народився у місті Селидове Донецької області. Проживав у Новояворівську. З 2000 до 2002 року проходив військову службу в армії. З початком повномасштабного вторгнення чоловіка призвали на військову службу до лав Збройних сил. Загинув 16 березня на Луганщині.