На Львівщині 20 березня попрощаються із п'ятьма захисниками України

Сьогодні, 20 березня, на Львівщині відбудеться прощання із п'ятьма військовими. Роман Принда, Віктор Ковалець, Юрій Тимусь, Роман Кравець та Володимир Пенцак загинули у бою з військами РФ.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.
Роман Принда "Танчик" народився у селі Малі Дідушичі Стрийської громади та проживав у селі Дуліби Грабовецько-Дулібівської громади. Чоловік був командиром 33 окремого стрілецького батальйону у складі 116 бригади. З 2014 року був учасником АТО, пройшов Іловайський котел. Захисник загинув 15 березня під час бойового завдання на околиці села Бруски Конотопського району, що на Сумщині.
Віктор Ковалець — мешканець міста Хирів. Захисник був стрільцем-снайпером гірсько- штурмового батальйону військової частини А1556.
Юрій Тимусь — житель Бродів Золочівського району Львівщини. Захисник був воїном-авіатором, підполковником. Його останній політ відбувся 31 березня 2022 року. Екіпаж, командиром якого він був, повертався з пораненими захисниками з оточеної "Азовсталі" та був уражений російськими військовими. Чоловікові було 34 роки.
Роман Кравець — мешканець Червоноградської громади. Чоловік ніс військову службу у військовій частині А7394. Загинув 16 березня на Донеччині під час виконання бойового завдання.
Володимир Пенцак — житель Великомостівської громади. Захисник загинув 3 листопада 2022 року неподалік села Опитне Покровського району Донецької області. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно його тіло вдалося віднайти та ідентифікувати.