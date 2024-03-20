На Львівщині 20 березня попрощаються із п'ятьма захисниками України

Сьогодні, 20 березня, на Львівщині відбудеться прощання із п'ятьма військовими. Роман Принда, Віктор Ковалець, Юрій Тимусь, Роман Кравець та Володимир Пенцак загинули у бою з військами РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Роман Принда "Танчик" народився у селі Малі Дідушичі Стрийської громади та проживав у селі Дуліби Грабовецько-Дулібівської громади. Чоловік був командиром 33 окремого стрілецького батальйону у складі 116 бригади. З 2014 року був учасником АТО, пройшов Іловайський котел. Захисник загинув 15 березня під час бойового завдання на околиці села Бруски Конотопського району, що на Сумщині.

Роман Принда. Пресслужба Львівської ОВА

Віктор Ковалець — мешканець міста Хирів. Захисник був стрільцем-снайпером гірсько- штурмового батальйону військової частини А1556.

Віктор Ковалець. Пресслужба Львівської ОВА

Юрій Тимусь — житель Бродів Золочівського району Львівщини. Захисник був воїном-авіатором, підполковником. Його останній політ відбувся 31 березня 2022 року. Екіпаж, командиром якого він був, повертався з пораненими захисниками з оточеної "Азовсталі" та був уражений російськими військовими. Чоловікові було 34 роки.

Юрій Тимусь. Пресслужба Львівської ОВА

Роман Кравець — мешканець Червоноградської громади. Чоловік ніс військову службу у військовій частині А7394. Загинув 16 березня на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Роман Кравець. Пресслужба Львівської ОВА

Володимир Пенцак — житель Великомостівської громади. Захисник загинув 3 листопада 2022 року неподалік села Опитне Покровського району Донецької області. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно його тіло вдалося віднайти та ідентифікувати.