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П'ять тисяч доларів за рекламу: на Черкащині адвоката та посадовця підозрюють у хабарництві
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П'ять тисяч доларів за рекламу: на Черкащині адвоката та посадовця підозрюють у хабарництві

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Затримання посадовця та адвоката з Черкащини
Затримання посадовця та адвоката з Черкащини, яких підозрюють у хабарництві. Фото: СБУ в Черкаській області

За матеріалами черкаських правоохоронців повідомили про підозру посадовцю та адвокатові. Їх підозрюють у тому, що вони брали хабарі з підприємців за розміщення реклами.

Про це Суспільному розповіла речниця Служби безпеки у Черкаській області Катерина Дрога.

За словами речниці, йдеться про начальника одного з управлінь Золотоніської міськради.

"За даними слідства, він разом з адвокатом обіцяв підприємцям надати дозвіл на розміщення рекламних носіїв у Золотоноші. За дозвільний пакет просили майже п'ять тисяч доларів. Їх затримали «на гарячому» під час отримання останньої частини хабаря", — деталізувала вона.

П'ять тисяч доларів за рекламу: на Черкащині адвоката та посадовця підозрюють у хабарництві
Затримання посадовця та адвоката з Черкащини, яких підозрюють у хабарництві. Фото: Головне управління Нацполіції в Черкаській області

Речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк зазначила, що 21 листопада 2023 року правоохоронці задокументували перший факт одержання хабаря адвокатом — 2 400 доларів.

"19 березня їх обох затримали під час передачі 2 500 доларів при видачі дозвільних документів", — розповіла вона.

П'ять тисяч доларів за рекламу: на Черкащині адвоката та посадовця підозрюють у хабарництві
Затримання посадовця та адвоката з Черкащини, яких підозрюють у хабарництві. Фото: Головне управління Нацполіції в Черкаській області

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішують питання про відсторонення їх з посад та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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