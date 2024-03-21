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У селі на Буковині прощаються з полеглим військовим Ковалем
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У селі на Буковині прощаються з полеглим військовим Ковалем

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Загиблий Василь Коваль із села Кормань
Загиблий військовий Василь Коваль. facebook/Чернівецька обласна адміністрація

21 березня у Чернівецькій області попрощаються з військовим Василем Ковалем, який загинув у боях проти російської армії.

Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації у Facebook.

Василь Коваль був солдатом військової частини А1778. До повномасштабної війни займався сільським господарством, у перші дні вторгнення долучився до ЗСУ, повідомили на сторінці Сокирянської міськради у Facebook.

Майже півтора року Коваля вважали зниклим безвісти. Чоловік загинув 7 жовтня 2022 року на Донеччині. Йому було 38 років. З бійцем прощаються у селі Кормань.

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