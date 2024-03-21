Останні новини Харкова та Харківської області за 21 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
На Харківщині запрацювали перші Центри життєстійкості: які послуги надають
У Центрах життєстійкості жителі громад зможуть отримати психологічну допомогу, соціальні послуги й консультації: там працюють соціальні працівники, психологи, помічник ветерана, передбачено простір і заняття для дітей та батьків, розповідає заступниця очільника ОВА Віта Ковальська.
Свиня Пепа та голубі яйця: блогер з Харківщини відновив ферму після окупації й збирає мільйони переглядів
Фермер та блогер Андрій Новіков із села Морозівки на Харківщині відновлює господарство після окупації й продовжує вести свій блог про життя у селі. У перші тижні вторгнення чоловік був вимушений виїхати з окупованої Морозівки із вагітною дружиною. Його табличку від Youtube за перші 100 тисяч підписників викрали росіяни. Але її, посічену уламками, вдалося знайти. Найбільше фермер переживав за свиню на прізвисько Пепа. Коли повернувся, побачив — Пепа та ще дві свині врятувалися.
Читайте історію Андрія Новікова за посиланням.
21 березня рятувальники продовжили розбирати завали будівлі після удару РФ ракетою Х-35
Як тривала пошуково-рятувальна операція 21 березня — дивіться.
У Харкові ідентифікували загиблих внаслідок удару РФ по Холодногірському району 20 березня
Криміналісти встановили, хто загинув від російського удару у Харкові 20 березня. Серед загиблих, попередньо, троє чоловіків та двоє жінок, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов:
- 51- та 42-річні макетчики-дизайнери підприємства, яке займається вивісками;
- 56-річна бухгалтерка на підприємстві, яке виготовляло електрообладнання;
- 54-річна менеджерка зі збуту;
- головний інженер одного з підприємств — зразки ДНК його матері взяли у Слов'янську. 22 березня криміналісти встановлять, чи є чоловік п'ятим загиблим під час ракетного удару РФ.
Протягом доби слідчі не отримували нових заяв про зниклих безвісті внаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня, повідомив Суспільне Харків Болвінов.
П'ятеро загиблих — цю кількість вбитих внаслідок атаки він назвав "скоріш за все остаточною", хоча зазначив, що фахівці продовжують оглядати зруйновані приміщення, а рятувальники — розбирати завали.
РФ здійснила одну атаку поблизу Синьківки протягом доби — Генштаб
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Під обстріли артилерії та мінометів потрапили Уди, Козача Лопань та Амбарне на Слобожанському напрямку та понад 10 населених пунктів на Куп'янському напрямку, зокрема Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка.
У Барвінковому відновили світло після ракетного обстрілу
Енергетики відновили подачу електроенергії у Барвінковому після російського удару ввечері 20 березня, повідомили в "Харківобленерго".
Водопостачання деяких вулиць Новобаварського та Основ'янського районів призупинять через ремонт на водоводі
З 09:00 до 23:00 22 березня буде припинено водопостачання деяких вулиць Новобаварського та Основ'янського районів, повідомили у "Харківводоканалі".
Перелік вулиць, де тимчасово не буде води, дивіться за посиланням.
"Якщо санітарна зона буде, то на території РФ" — Синєгубов
Нині загрози ескалації бойових дій на території Харківської області немає, розповів журналістам очільник ОВА Олег Синєгубов 21 березня.
"Ми моніторимо безпекову воєнну ситуацію на абсолютно всіх лініях кордону постійно, для того, щоб уживати заходів, оперативно надавати інформацію нашим військовим для протидії. А від себе скажу: якщо буде така санітарна зона, то вона буде, звичайно, не на нашій території, а на території РФ", — відповів Синєгубов на запитання про наміри РФ створити "санітарну зону".
Рятувальники загасили пожежу, яка спалахнула внаслідок удару по Харкову 20 березня
Рятувальники о 15:45 загасили пожежу, яка спалахнула внаслідок ракетного удару РФ 20 березня, повідомив речник облуправління рятувальників Євген Василенко.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Компанія намагалася розтратити 20 млн грн на будівництві фортифікацій на Харківщині — БЕБ
Про це 21 березня повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
20,45 млн гривень, виділених на будівництво оборонних споруд на Харківщині, заблокували на рахунку фізичної особи-підприємця. За даними слідства, їх з наміром розтрати переказала будівельна компанія, яка зводить фортифікації на Харківщині.
Під завалами будівлі у Холодногірському районі досі можуть перебувати люди
UPD: За уточненими даними пресслужби ОВА, загалом внаслідок удару може бути до 10 загиблих: на місці працюють рятувальники, криміналісти проводять експертизи щодо ідентифікації останків.
До 10 людей можуть перебувати під завалами будівлі, яка зруйнована внаслідок російського ракетного удару по Холодногірському району Харкова 20 березня, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов кореспонденту Суспільне Харків.
Ідентифікація тіл загиблих триває, зазначив Синєгубов.
З Великобурлуцької та Вільхуватської громад вивезли 149 людей у межах примусової евакуації
Всього в обладміністрації планували евакуювати 161 людину, розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Нині триває звірка, щоб ми зрозуміли, хто виїхав самостійно, хто ще лишається", — сказав він.
Тендер на ремонт ліцею в Слатиному перенесли
Ліцей у Слатиному планують відновити пізніше, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Вартість відновлювальних робіт складає 355 мільйонів. Цей тендер перенесли, попередньо, на 2025 рік. Якщо і далі буде така [оперативна] ситуація, як зараз, то цей тендер так само буде перенесено", — сказав Синєгубов.
З Дзеркального струменю в центрі Харкові вкрали 14 світильників
Про це повідомила пресслужба міської ради.
Зникнення 14 світлодіодних світильників комунальники виявили 21 березня під час чергової перевірки альтанки. Працівники написали заяву поліції.
Протягом тижня на Харківщині розмінували понад 270 гектарів території: дані ОВА
Про це повідомила пресслужба ОВА в Telegram.
"З 14 до 20 березня включно у Харківській області сапери знешкодили 2267 вибухонебезпечних предметів", — сказано в повідомленні.
Погода на 22 березня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Без опадів. Слабкий туман;
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 1-3° морозу, вдень 9-11° тепла.
Удар по Харкову 20 березня: житель Салтівки розповів про знищення ракетою типографії, де працював у момент влучання
46-річний Роман Шепель разом із колегами та керівництвом оглядають будівлю, напівзруйновану влучанням ракети РФ 20 березня. За попередніми оцінками, типографія, де останні дев'ять років працював харків'янин, знищена.
Підприємство розташовувалося на першому поверсі лівого крила. Роман Шепель розповідає: у момент удару вдень 20 березня був на робочому місці.
"Близько 13-ї години стався великий вибух. Йшла дуже сильна вакуумна хвиля по вухах. Мабуть, і зараз там в мене, як то кажуть, мушля, "море шумить". Вибігли — зайнялося це все", — згадує вцілілий.
Став поліцейським під час окупації та конвоював учасників АТО: жителя Куп'янська засудили до 12 років ув'язнення
Жителя Куп'янська, який під час окупації міста став поліцейським, засудили до 12 років ув'язнення за фактом колабораційної діяльності.
За даними прокуратури, чоловік конвоював незаконно затриманих місцевих, серед яких були учасники АТО/ООС та громадяни з українською позицією, котрих потім піддавали тортурам.
Вирок 20 березня ухвалив Червонозаводський районний суд Харкова, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Чоловіка заочно засудили до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією майна.
За даними прокуратури, перед деокупацією Харківщини засуджений втік на територію РФ, де перебуває й нині, його оголошено у розшук.
Тракториста, який підірвався на полі поблизу Федорівки 20 березня, доставили до лікарні в Лозову
Про це Суспільне Харків розповів телефоном очільник Барвінківської громади Олександр Бало. За його словами, механізатор отримав незначні поранення.
"У нас тільки земельних ділянок заміновано 17,5 тисяч гектар. Фермери працюють на свій страх і ризик. Розмінувати громаду наразі фізично неможливо по часу, по силі, по людських ресурсах", — сказав Бало.
Це лінія фронту була. Сапери працюють, діє заборона, проводимо зібрання, зі старостами проводимо попереджувальні заходи, говоримо, що під посадки під'їжджати не можна. Але часто втручається людський фактор. Робота проводиться з вересня 2022 року, тому що у нас були підриви і просто цивільного населення – йшли на місця, де не можна ходити.
180 рятувальників і 38 одиниць спецтехніки працювали на місці влучання по Холодногірському району
Пожежники продовжують роботи, бо пошкоджена російським ударом будівля досі тліє, розповів Суспільне Харків речник ДСНС регіону Євген Василенко.
22 березня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок влучання в Холодногірському районі 20 березня
На знак скорботи на адмінбудівлях приспустять державний прапор з чорною стрічкою. У громадських місцях буде заборонена розважальна музика.
На місці удару X-59 по Харкову тривають пошуково-рятувальні роботи
Рятувальники продовжують шукати людей під завалами підприємства, в яке вдень 20 березня влучила російська ракета X-59. Серед п'ятьох загиблих внаслідок удару можуть бути люди, які нині вважаються зниклими безвісти — триває ідентифікація тіл
Евакуація з Куп'янського району: дані ОВА
20 березня евакуювали 16 сімей з дітьми, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"З двох громад вивезли 149 дітей: з Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 112", — зазначив Синєгубов.
Розмінування Харківщини: дані ОВА
Упродовж 20 березня на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 35,24 га території, знищили 472 вибухонебезпечні предмети, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
56-річного жителя Козачої Лопані ушпиталили з уламковими пораненнями: на селище скинули КАБи
Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"Близько 03:45 військові РФ вдарили по селищу керованими авіабомбами. Поранення отримав цивільний 56-річний чоловік. З множинними уламковими пораненнями його доставили в лікарню. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди", — сказано в повідомленні.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Близько 15 населених пунктів Харківщини перебували під російськими обстрілами протягом 20 березня: Гатище, Вовчанськ, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка та інші, повідомив очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.
- О 22:40 ракета влучила у Барвінкове Ізюмського району, внаслідок чого поранень зазнав 42-річний чоловік, йому надали допомогу на місці. Пошкоджені адмінбудівля, обладнання та лінія високовольтного дроту. За даними начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, пошкоджена адмінбудівля — це залізничний вокзал, також пошкоджень зазнали житлові будинки;
- Вовчанськ росіяни обстрілювали двічі за добу: о 15:20 пошкоджень зазнали будинок, автівка та паркан, внаслідок атаки о 21:00 пошкоджені три приватних будинки;
- Приватний будинок у Козачій Лопані зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу РФ о 19:30;
- У Дворічній Куп'янського району в результаті влучання російського БПЛА о 09:00 пошкоджений автомобіль.
У лікарні перебувають семеро з дев'яти поранених внаслідок влучання ракети у підприємство в Харкові
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Один з поранених відмовився від шпиталізації, ще одну людину лікують амбулаторно, зазначив Синєгубов.
Розмінування Харківщини: дані ДСНС
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом 20 березня знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
20 березня на полі у Барвінківській громаді підірвався трактор: механізатор зазнав поранень
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"О 15:55 стало відомо про черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному пристрої. Подія трапилась у полі поблизу Федорівки Барвінківської громади. Поранений механізатор", — сказано в повідомленні.
85-річну жінку врятували з пожежі на вул. Салтівське Шосе у Харкові
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Пожежу спричинило коротке замикання, вона зайнялася близько 15:24 20 березня у житловій багатоповерхівці: в одній з квартир горіли домашні речі на площі 30 кв. м. Окрім врятованої з квартири пенсіонерки, евакуювали ще трьох людей.
Обстріли Харківщини: дані ДСНС
- Близько 08:15 20 березня снаряди РФ влучили у приватне подвір'я в Подолах на Куп'янщині. Зайнялися дах будинку і господарча споруда. які загасили об 11:55;
- О 14:43 рятувальники виїхали на гасіння сухої трави в Курилівці, яка загорілася внаслідок російських обстрілів. Вогонь розповсюдився на площу два гектари, його гасили майже дві години.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 21 березня
- Протягом 20 березня авіаційних ударів зазнали Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області;
- На Куп'янському напрямку доба пройшла без російських штурмів.
Погода на 21 березня: дані регіонального гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.