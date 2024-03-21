Став поліцейським під час окупації та конвоював учасників АТО: жителя Куп'янська засудили до 12 років ув'язнення

Жителя Куп'янська, який під час окупації міста став поліцейським, засудили до 12 років ув'язнення за фактом колабораційної діяльності.

За даними прокуратури, чоловік конвоював незаконно затриманих місцевих, серед яких були учасники АТО/ООС та громадяни з українською позицією, котрих потім піддавали тортурам.

Вирок 20 березня ухвалив Червонозаводський районний суд Харкова, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Чоловіка заочно засудили до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією майна.

За даними прокуратури, перед деокупацією Харківщини засуджений втік на територію РФ, де перебуває й нині, його оголошено у розшук.