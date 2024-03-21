Криміналісти встановили, хто загинув від російського удару у Харкові 20 березня. Серед загиблих, попередньо, троє чоловіків та двоє жінок.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Двоє макетчиків-дизайнерів підприємства, яке займається вивісками. Їм було 51 та 42 роки. Обидва згоріли на п'ятому поверсі. Одного з них ми ідентифікували завдяки збігу з ДНК його матері, іншого — зі зразками брата. Також встановили особи двох загиблих жінок. Одна з них працювала в цій будівлі бухгалтером на підприємстві, яке виготовляло електрообладнання. Їй було 56 років, тіло також знайшли на п'ятому поверсі. Її зразки збіглися з відібраним ДНК рідного брата", — написав Болвінов.

Однією з перших ідентифікували 54-річну менеджерку зі збуту, розповів начальник управління: її зразки ДНК збігаються зі зразками її доньки.

"П'ята жертва, найімовірніше, — колега цієї жінки. Він працював головним інженером на тому ж підприємстві. Від учора всі п'ятеро вважалися зниклими безвісти. Зразки букального епітелію матері головного інженера вже прямують до нас зі Слов'янська, там з нею працювали наші колеги. Ми точно знаємо, що цей чоловік перебував всередині під час удару. Другий день він не виходить на зв'язок", — йдеться у дописі.

22 березня криміналісти встановлять, чи є чоловік п'ятим загиблим під час ракетного удару РФ.

Протягом доби слідчі не отримували нових заяв про зниклих безвісті внаслідок ракетного удару по Харкову 20 березня, повідомив Суспільне Харків Болвінов.

П'ятеро загиблих — цю кількість вбитих внаслідок атаки він назвав "скоріш за все остаточною", хоча зазначив, що фахівці продовжують оглядати зруйновані приміщення, а рятувальники — розбирати завали.

Що відомо про ракетний удар по Холодногірському району Харкова 20 березня

Близько 13 години 20 березня армія Росії завдала удару по Харкову. Влучання сталося у будівлю в Холодногірському районі, де розташовувалася типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Загалом пожежа охопила 10 тисяч кв. м, її гасили 180 працівників ДСНС за допомогою 38 одиниць спецтехніки, розповів речник служби Євген Василенко.

22 березня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими.

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