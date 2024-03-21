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На Харківщині запрацювали перші Центри життєстійкості: які послуги надають
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На Харківщині запрацювали перші Центри життєстійкості: які послуги надають

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центр життєстійкості
Центр життєстійкості відкрили на Харківщині, 20 березня 2024 року. ОВА/Telegram

20 березня у Валках та Кегичівці відкрилися перші два Центри життєстійкості на Харківщині.

У Центрах життєстійкості жителі громад зможуть отримати психологічну допомогу, соціальні послуги й консультації: там працюють соціальні працівники, психологи, помічник ветерана, передбачено простір і заняття для дітей та батьків, розповідає заступниця очільника ОВА Віта Ковальська.

Уцентрах є кабінети, де психологи та інші працівники можуть приймати людей, облаштований простір для дітей, зали для зустрічей.

На Харківщині запрацювали перші центри життєстійкості
Центр життєстійкості відкрили на Харківщині, 20 березня 2024 року. ОВА/Telegram

До кінця 2024 року планують відкрити 12 таких центрів і в області, каже Ковальська.

"У наступному місяці ще відкриємо три Центри життєстійкості у Пісочині, Чугуєві й Балаклії. Ми їх можемо створити стільки, скільки буде потрібно і на стільки вистачить грошей, а, крім того, є конкурс на це від Мінсоцполітики", — каже Ковальська.

За словами валківського міського голови Валерія Скрипниченка, для економії грошей у громаді переформатували роботу в соцсфері.

"Це не дуже велике навантаження на бюджет, оскільки за компослуги ми й так платили, тут проводились інші заходи, а зарплати — частково з бюджету і ЮНІСЕФ. Ми переформатували в інших соціальних структурах роботу, працівників перевели й великого навантаження ми не відчули на бюджет", — сказав Скрипниченко.

Відвідувати Центри життєстійкості можуть як переселенці, так місцеві жителі.

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