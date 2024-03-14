Фермер та блогер Андрій Новіков із села Морозівки на Харківщині відновлює господарство після окупації й продовжує вести свій блог про життя у селі. У перші тижні вторгнення чоловік був вимушений виїхати з окупованої Морозівки із вагітною дружиною. Його табличку від Youtube за перші 100 тисяч підписників викрали росіяни. Але її, посічену уламками, вдалося знайти. Найбільше фермер переживав за свиню на прізвисько Пепа. Коли повернувся, побачив — Пепа та ще дві свині врятувалися.

Понад 400 тисяч підписників на Youtube — блог фермера з Харківщини про сільське господарство

Андрій Новіков — фермер із села Морозівки під Балаклією, чоловік шість років поспіль веде свій канал на Youtube. Знімає у себе в будинку, дворі та на городі, а головними героями блогу виступають птиця та свійські тварини.

Нині у нього на каналі понад 400 тисяч підписників. Одне з його відео про каченят набрало більш як чотири мільйони переглядів.

"Просто заходжу в сарай, вмикаю камеру, з усіма вітаюся і починаю знімати, розповідати", — говорить фермер.

Фермер Андрій Новіков веде блог про свійських тварин на Youtube, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Андрій має освіту ветеринара, сільським господарством цікавився з дитинства, у дорослому віці почав переглядати тематичні відео на Youtube.

"Я бачив, що багато хто знімає відео і недоказує те, що можна розповісти людям і допомогти займатися господарством. Щось стукнуло всередині, думаю, займуся і я. Блогерство — це не так просто. Просто зняти відео і викласти — його ніхто не побачить. Там же є алгоритми різні. Я передивився купу відео на тему блогерства і почав займатися", — говорить Андрій.

Фермер Андрій Новіков веде блог про свійських тварин на Youtube, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У своєму блозі фермер дає поради щодо утримання і догляду за свійськими тваринами.

"Блогерство — це вже моє життя. Не бачу себе без цього. Відео виходять щодня. Я розповідаю, чим годувати, які вакцини робити, чим поїти, які препарати давати орально, а які — внутрішньовенно. Думаю, що я для людей корисний", — каже житель Морозівки.

Фермер Андрій Новіков веде блог про свійських тварин на Youtube, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

За його словами, до повномасштабного вторгнення його господарство не вміщалося у двох дворах, також мав підприємство з вирощування сільськогосподарських культур.

"Зараз у мене близько 15 свиней здорових. Було шість опоросів, є близько пів сотні поросят. А до повномасштабної війни бувало таке, що до 200 доходило — це, якщо рахувати й малечу. Є різні види господарства: відгодівля на м’ясо, а є на розведення, щоб продавати. Мені більше подобається продаж поросят. Народження малечі — це завжди приємно", — говорить Андрій.

Фермер Андрій Новіков веде блог про свійських тварин на Youtube, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Вціліла свиня Пепа та вкрадена срібна Youtube-кнопка: як господарство Андрія Новікова на Харківщині пережило окупацію

Півтора року тому фермер почав відновлювати господарство після окупації. Російські війська зайшли у село Морозівку у лютому 2022 року. У перші тижні окупації Андрій виїхав разом з сином та дружиною, яка була на п'ятому місяці вагітності. Господарство довелося залишити.

Порося фермера Андрій Новікова, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Було так тяжко морально. Не знав, що відбувається, що робити. У мене були повні сараї свиней. Близько 20 свиноматок, яким ось-ось народжувати. Поки ми сиділи в окупації, три чи чотири опороси було, але ніяких препаратів, яких треба колоти поросятам, просто не було. Ми ночували у підвалі, страшно. Дружина була вагітна, і ми вирішили рятувати своє життя", — розповідає Андрій.

Поросята фермера Андрія Новікова, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Поросята фермера Андрія Новікова, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У сараях на той момент фермер мав 500 свійських птахів. Качок, курей та свиней роздавав сусідам.

"Ходив, казав: "Беріть безплатно". Повний двір качок — приблизно 200 штук. Це зараз відновлюю господарство, а до повномасштабної війни було стільки птиці, що можна було причепами вивозити. Страшно було, що вони пропадуть усі в загонах з голоду", — каже фермер.

Свійські птахи фермера Андрій Новікова, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Свою знайому, говорить Андрій, попросив зберегти улюбленицю його підписників — свиню на прізвисько Пепа. Вона вижила в окупації.

"У мене є "зірка" мого каналу — Пепа. ЇЇ всі люблять. Коли ми виїжджали, я попросив людину управлятися тут, поки нас не було сім місяців. Я сказав: "Що хочете, робіть. Вийде продати — продайте, щоб гроші були жити в окупації. Але збережіть мені мою свинку Пепу". Це зараз з усмішкою згадуємо, а тоді сльози на очах були", — ділиться Андрій.

Свиню Пепу фермер Андрій називає "зіркою" свого Youtube-каналу, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Разом із Пепою в окупації вижили ще дві свині — це дозволило відновити поголів’я. Зараз має пів сотні поросят та 15 дорослих свиней.

Нині фермер має пів сотні поросят та 15 дорослих свиней, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Табличку, яку блогеру подарував Youtube за 100 тисяч підписників, росіяни вкрали, розповідає Андрій. Але він знайшов її після звільнення села.

"Вона лежала в сейфі. Коли село було в окупації, то окупанти її забрали, не знаю для чого. Я так розумію, у них висіло десь на блокпосту, тому що після деокупації її там же й знайшли. Вона трішки пом’ята. Видно, що уламок у неї прилетів — прогоріло чи пробило. Але навіть після того, де побувала, повернулася до мене", — говорить блогер.

Срібна кнопка від Youtube, яку Андрій Новіков отримав за 100 тисяч підписників, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Як житель села Морозівка заробляє на життя блогом про сільське господарство

Блог Андрія допомагає йому заробляти гроші в інтернеті та продавати поросят, птицю та яйця.

"Реклама — двигун прогресу. Блог великий, один із найбільших в Україні. Тих тварин, яких не можна відправити поштою, з цим невеличка проблема. Яйце, м’ясо, кролів, курей, качок — це відправляю поштою по всій Україні, тому з продажами у мене зовсім проблем не було. У мене завжди черга", — говорить блогер.

Фермер Андрій Новіков веде блог про свійських тварин на Youtube, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Фермер нараховує у своєму господарстві кілька сотень поголів'я птиці.

"Курей можу рахувати щотижня. Мені здається, щотижня нараховую різні цифри. Перепілок стареньких 120, малечі — 200. Якщо рахувати й курей дорослих, і курчат малих, то курей десь 150. З гусей можна добре заробити. У мене було четверо гусей батьківського стада — від них продав більш як 30 голів гусей. Кожна гуска — майже 1000 гривень", — каже Андрій.

Фермер Андрій Новіков веде блог про свійських тварин на Youtube, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

В асортименті фермера також — яйця різного розміру та кольору.

"Основні види перепілок несуть рябеньке яйце. Методом селекції вивели перепілок, які несуть блакитного кольору яйце. Це яйце можна їсти тим, кому заборонено їсти звичайне яйце — алергікам. Зовсім інший склад яйця. Ще є пасхальні кури, які несуть кольорові яйця. Є декілька курей у мене, які несуть оливкового кольору яйця", — розповідає Андрій.

В асортименті фермера — яйця різного розміру та кольору, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Навесні підписники почали цікавитися роботами у саду та на городі: Андрій вирощує інжир, хурму, лохину, персики та абрикоси різних видів.

"Підписники дуже люблять про город. Обрізаємо сад, і ми знімаємо щодня. Пиляємо дерева, білимо. Буде обробка проти хвороб та шкідників. Кажуть: "Усе знімай". Торік був рекордний врожай картоплі — з двох відер зібрали 25. Люди були в захваті", — говорить фермер.

Андрій вирощує інжир, хурму, лохину, персики та абрикоси, березень 2024 року, Морозівка, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Нині блогер вивчає алгоритми в соцмережах та консультує фермерів, які теж хочуть завести блог.

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