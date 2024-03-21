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"З громади гроші не беремо": міський голова Вараша на Рівненщині розповів про е-квиток та хто фінансує проєкт
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"З громади гроші не беремо": міський голова Вараша на Рівненщині розповів про е-квиток та хто фінансує проєкт

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Проїзд за е-квитком у Вараші
Громадський транспорт у Вараші, де з листопада почали тестувати автоматичну систему оплати за проїзд. Фото: Суспільне Рівне, 23.11.2023 р.

Вараш стане другим містом на Рівненщині, де запровадять безготівкову оплату за проїзд в громадському транспорті. Проєкт е-квитка наразі на завершальному етапі. Профінансує його американський інвестор. У рамках проєкту також встановлять GPS-трекери для відстеження руху транспорту онлайн.

Як розповів Суспільному міський голова Вараша Олександр Мензул, запровадження е-квитка дасть можливість спростити процес оплати за проїзд, відстежити пасажиропотік та дізнатися, які пільгові категорії людей користуються громадським транспортом.

“Мета квитка — це автоматизація інформації, скільки ми витрачаємо на пільгове перевезення, тому що, як кажуть, кошти люблять, щоб їх чітко рахували. Тому навіть, якщо квиток для пільгових категорій коштує 0 гривень, але він має бути. Так ми будемо бачити навантаження на маршрути у пікові години й тоді, коли майже ніхто не їздить. Так ми будемо розуміти, в які години зменшити навантаження транспорту, а в які додавати, залучати приватників”.

За словами міського голови, запуск проєкту е-квитка у Вараші реалізують за підтримки американського інвестора — фонду Revival Foundation та компанії GIS.

“Ми вибирали варіанти й зупинилися на цій компанії GIS. Тому що, по-перше, у них є інвестиційна складова. За впровадження квитка з громади гроші зовсім не беремо, з бюджету ми не витрачаємо нічого. Це буде інвестиційна складова, яка буде окупатися потім в ціні квитка. Так, вони свої кошти вкладають, але розробляється софт, Софт або програ́мне забезпе́чення — сукупність програм системи оброблення інформації та програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.який зараз на етапі дослідної експлуатації, бо є своя специфіка. Я вимагав від розробників, щоб вони модернізували режим часових проміжків”.

Зі слів Олександра Мензула, розрізнення годин пік та часу простою за різними коефіцієнтами дозволить розвантажити транспорт та стимулювати людей їхати не в період найбільшого навантаження.

“В нас законний спосіб є через процедуру регуляторної політики держави, кому яка пільга буде надаватися. Навіть якщо квиток, наприклад, 10 грн, а платить людина одну гривню з 10, то вже людина рахуватиме свої гроші. Бо є приклади, коли людині на пенсії сумно вдома, нема що робити, то може в автобусі години чотири не виходити”.

Про ціну квитків ще не говорять, оскільки безготівкову систему оплати у Вараші ще тестують. Планують, що всі маршрути, які погоджує міськрада, матимуть електронний квиток.

“Ми готуємося до сезону Білого озера Біле озеро — озеро карстового походження, розташоване у Вараському районі Рівненської області, у басейні річки Стирі автобуса через села до нього. Плануємо, аби до початку сезону, це червень, вже все запрацювало і люди могли чітко знати: що оплатив —приїду, графік автобуса такий-то”.

Олександр Мензул переконаний, що е-квиток буде доступний всім, оскільки є кілька способів для оплати:

“Найпростіший спосіб — це просто піднести мобілку або картку банківську до апарата, він “вжик” — і вивів квиток. Хочемо з часом відійти від готівки, бо, по-перше, це відволікає водія. Ще квиток можна буде оплатити у мобільному додатку чи спеціальною пластиковою карткою, яку можна буде придбати у спеціальних точках. Ну, і персональні картки для пільговиків — більше 2 000 таких вже видали у нашому ЦНАПі”.

Вараш стане другим містом в області, де запроваджують е-квиток. У травні 2023 року його запустили у Костополі.

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