На околиці Дніпра вже прилетіли перші в цьому році лелеки, розповідають місцеві жителі. Вони разом з комунальниками облаштували для птахів новий стовп та гніздо. Розповіли, що старий впав. Туди лелеки прилітали гніздуватися понад 50 років, каже жителька Тетяна.

Як встановлювали опору та з чого виготовили гніздо – Суспільному розповіли місцеві та комунальники.

Тетяна розказала, що стара опора восени впала через сильні пориви вітру. Для нового помешкання птахів жінка віддала своє простирадло.

“Вони шукають їжу на водоймах. До гнізда прилітають мокрі, сідають на цю тканину і так їм тепліше. Вони гріються, сохнуть і знову летять”, – каже Тетяна.

Лелека летить до нового гнізда. Фото: Суспільне Дніпро

Жінка розповіла, що цієї весни до нового гнізда лелеки прилетіли на два тижні раніше. За її словами, неподалік є ще три опори, але вони поки пустують. Жінка розказала, щороку подивитися на птахів приїжджають з усієї області.

“З інших міст приїздять. З дітьми. На машинах, велосипедах. А ще переселенці зараз тут живуть. Проходять повз, милуються, фотографують”, – розповіла Тетяна.

Заявку на ремонт старого стовпа з гніздом подав місцевий житель Микола. Чоловік розповів, лелеки гніздуються навпроти його оселі, а іноді залітають у пошуках їжі на город.

“Ходять, де їм подобається. І до сусідів залітають, там їх підгодовують”, – розповідає Микола.

Тетяна та Микола – місцеві жителі. Фото: Суспільне Дніпро

Комунальник Олег Коротушенко розказав, що висота нового стовпа – майже 13 метрів. Його встановили за день: приварили металеву конструкцію, а потім – закопали опору в землю. Пояснив, що гніздо пофарбували у колір деревини, аби не відлякати птахів.

“Була надія, що вони прилетять. Що всі зусилля не даремні”, – каже Олег.

Він зазначив, що для міцності встановили додаткові конструкції. За словами комунальника, лелеки зможуть гніздуватися на цьому стовпі ще десятки років.

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