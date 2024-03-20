Президент України Володимир Зеленський запросивши всі країни світу приєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії і наголосив, що Україна пропонує рівновагу між силою і правилами.

Про це він сказав під час виступу на саміті за демократію.

За словами президента, глобальна ситуація є крихкою, а ключові стовпи сучасного світу, заснованого на правилах, "послаблені, якщо не зламані".

Світ тепер робить більше ставок на силу, а не на правила. Втім, сила й правила не є взаємовиключними. Без сили, що карає за порушення правил, правила не бувають дієвими. А без правил, які обмежують силу, сила божеволіє. І саме це сталося з Росією. Потрібна рівновага між силою та правилами. Саме таку рівновагу пропонує Україна. У цьому – сенс нашої "формули миру", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не ділить світ на великих і малих та зневажає колонізаторський погляд на світ, який розподіляє нації між так званими великими державами чи геополітичними полюсами.

"Кожна нація має значення. І зараз, прагнучи до справедливого завершення злочинної російської війни проти нашого народу, ми хочемо дати кожній нації впевненість, що її безпека буде непорушною. Це стане можливим, коли ми завершимо цю війну не на умовах агресора і не на нав’язаних нам умовах, а на умовах нації, на яку напали. Так буде справедливо. Справедливість має стати новим глобальним правилом, яке буде підтримане глобальною єдністю з достатньою силою", — сказав президент.

За словами Зеленського це неможливо зробити без Глобального Півдня.

"Зараз ми готуємо інавгураційний Глобальний саміт миру у Швейцарії, і я запрошую до участі всіх вас, усі нації світу, які поважають міжнародний порядок, заснований на правилах. Ваш голос важливий", — сказав він.

За словами президента, це — життєвий інтерес і для Європи, і для Близького Сходу, і Африки, і Індо-Тихоокеанського регіону, і всіх інших частин світу.

"Маємо разом примусити силу, яка збожеволіла, повернутися до правил, а правила – зробити знову дієвими, щоб вилікувати світовий порядок від крихкості. Коли це спрацює для України та проти такого агресора, це спрацює для всіх і проти будь-якого агресора", — наголосив Зеленський.

Як приклад глобальної співпраці, він навів відновлення продовольчої безпеки порушеної вторгненням РФ в Україну і блокуванням Росією українських портів.

"Коли РФ заблокувала наші порти й почала знищувати агроінфраструктуру, наша рішучість і глобальна співпраця дали надзвичайний результат. Ми відновили стабільність глобального продовольчого ринку, знявши російську блокаду частини наших портів і поновивши постачання агропродукції. Вже десятки мільйонів тонн українського продовольства доправлено в Африку, Азію, Європу", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, працює також гуманітарна продовольча програма "Зерно з України", завдяки якій уже доправлено десятки тисяч тонн зерна, пшениці в Ємен, Сомалі, Нігерію, Судан, Ефіопію.

"Дякую країнам-донорам, які допомогли. Тепер ми опрацьовуємо разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН нові маршрути для програми "Зерно з України", щоб допомогти подолати голод у Газі, Малаві, Демократичній Республіці Конго та інших країнах. За кілька днів до Судану прибуде новий вантаж з України", — сказав він.

Зеленський запросив усіх приєднуватися до реалізації української "формули миру": "Я вірю, що мир може бути надійним. Але для цього країни світу мають бути співтворцями надійності".

Що передбачає українська "формула миру"

11 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

"Формула миру" включає 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Наприкінці грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вестиме переговори на основі "формули миру" Зеленського.