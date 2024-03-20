У Дніпрі демонтують частини зруйнованих під’їздів після ракетного удару РФ по будинку на житломасиві Перемога. Розбирають 72 квартири. Мешканців ще 36 осель тимчасово відселили. Головний інженер підрядної компанії Олександр Романцов каже, планують розібрати 1000 панелей.

Коли завершать роботи – читайте у матеріалі Суспільного.

У Дніпрі демонтують залишки двох зруйнованих під’їздів після ракетного удару РФ по будинку 14 січня 2023 року.

"За технікою безпеки все одно залишається ймовірність обвалів. А тому: закріплюємо панелі, закріплюємо плити перекриття додатково, перед демонтажем. На сьогодні розібрана ліфтова, розібраний технічний поверх. І практично сьогодні завершуємо розбір 9-го поверху", – каже головний інженер підрядної компанії Олександр Романцов.

У Дніпрі демонтують частину зруйнованих підʼїздів після ракетного удару по будинку 14 січня 2023 року. Фото: Суспільне Дніпро

На землі плити та панелі розбивають на частини. Мешканців 36 квартир, які живуть поруч з місцем влучання, відселили.

"Міська рада надає матеріальну допомогу стосовно оренди житла. На той час, поки триватиме демонтаж", – розповів директор департаменту житлового господарства міськради Дніпра Сергій Файфер.

У Дніпрі демонтують частину зруйнованих підʼїздів після ракетного удару по будинку 14 січня 2023 року. Фото: Суспільне Дніпро

Це другий етап робіт. Далі — оновлюватимуть фасад. Роботи мають закінчити до кінця 2024 року.

Що відомо про ракетний удар по дев`ятиповерхівці у Дніпрі

14 січня 2023 року ракета РФ влучила у багатоповерховий будинок на житловому масиві Перемога у Дніпрі. Тоді загинуло 46 людей, серед яких 6 – діти, близько 80 осіб отримали поранення. До пошуково-рятувальної операції залучили 450 рятувальників, які працювали змінами по 12 годин. З-під завалів врятували 36 людей, а пошукова-рятувальна операція тривала майже 70 годин.

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