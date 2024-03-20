НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Внаслідок російської дронової атаки Червоного Маяка на Херсонщині поранена людина
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Внаслідок російської дронової атаки Червоного Маяка на Херсонщині поранена людина

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли РФ, Херсонщина, руїни, будівля
Зруйнована російськими снарядами будівля, Херсонщина, березень 2024 р. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

До лікарні звернувся чоловік, який отримав поранення через обстріл російськими військами Червоного Маяка Бериславського району Херсонської області 19 березня 2024 року.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Військові РФ з безпілотника скинули вибухівку на 82-річного жителя Червоного Маяка. У нього вибухова травма та поранене передпліччя. До лікарів чоловік звернувся сам, йдеться в повідомленні.

За фактом порушення російськими військовими законів та звичаїв війни обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак РФ одна людина загинула, ще п'ятеро — поранені.

Що відомо про обстріли Херсонщини 19 березня 2024 року

На Херсонщині протягом доби російські військові з дронів атакували Берислав, Широку Балку, Бургунку, Михайлівку, Качкарівку та Осокорівку. Влучили щонайменше з два десятки разів. Пошкоджені дитячий садок та будинок.

Під обстріл армії РФ на дорозі між Антонівкою та Садовим потрапили троє людей. В усіх трьох — легкі травми. Після надання медичної допомоги, вони проходитимуть лікування амбулаторно

На автодорозі у Нововоронцовській громаді на Херсонщині армія РФ скинула з дрона вибухівку на авто. Двоє людей поранені, їх ушпиталили.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Обстріли Херсона, руїни, багатоповерхівка, обстріляний будинок, вид з балкона
Обстріли Херсона, Козацького та Осокорівки, розстріляні на ТОТ. 757 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Херсонщина, Берислав, обстріли РФ
Армія РФ з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: є поранений
Обстріли, Сумщина, Сумська область, кордон
273 вибухи: протягом дня армія РФ обстріляла 11 громад Сумщини
Піротехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети
Піротехніки показали, як знешкодили бойову частину російської ракети, що впала біля житлового будинку у Києві
На початок