До лікарні звернувся чоловік, який отримав поранення через обстріл російськими військами Червоного Маяка Бериславського району Херсонської області 19 березня 2024 року.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Військові РФ з безпілотника скинули вибухівку на 82-річного жителя Червоного Маяка. У нього вибухова травма та поранене передпліччя. До лікарів чоловік звернувся сам, йдеться в повідомленні.

За фактом порушення російськими військовими законів та звичаїв війни обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак РФ одна людина загинула, ще п'ятеро — поранені.

Що відомо про обстріли Херсонщини 19 березня 2024 року

На Херсонщині протягом доби російські військові з дронів атакували Берислав, Широку Балку, Бургунку, Михайлівку, Качкарівку та Осокорівку. Влучили щонайменше з два десятки разів. Пошкоджені дитячий садок та будинок.

Під обстріл армії РФ на дорозі між Антонівкою та Садовим потрапили троє людей. В усіх трьох — легкі травми. Після надання медичної допомоги, вони проходитимуть лікування амбулаторно

На автодорозі у Нововоронцовській громаді на Херсонщині армія РФ скинула з дрона вибухівку на авто. Двоє людей поранені, їх ушпиталили.

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