Четверо голів Калуської, Городенківської, Рогатинської та Болехівської громад оприлюднили свої декларації за 2023 рік на сайті НАЗК. Це — Андрій Найда, Богдан Кобилянський, Сергій Насалик та Іван Яцинин.

Скільки грошей та яке майно вони задекларували, читайте у матеріалі Суспільного.

Що задекларував голова Калуської громади Андрій Найда у 2023

Андрій Найда опублікував свою декларацію за 2023 рік 16 березня 2024 року.

Як йдеться у документі, очільник Калуської громади у 2023 році заробив у міській раді 835 тисяч 692 гривні.

Його дружина Євгенія Найда отримала 61 тисячу 12 гривень зарплати у Калуському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги та 38 тисяч 28 гривень у "Карпатнафтохімі". Також "Страхова компанія "УНІКА" виплатила їй 1000 гривень.

У 2023 році Андрій Найда зберігав готівкою 37 тисяч доларів.

Як вказано у декларації, Андрій Найда з дружиною мають по три рахунки в банках. Інформація про них відсутня.

Яке майно зареєстрував Андрій Найда до 2023 року

З 2011 року Андрій Найда має у власності квартиру у Калуші площею 68 м². Тоді вона вартувала 357 тисяч 750 гривень.

Його дружина з 2015 року має в Калуші дачний будинок площею 22,9 м². Його вартість — 57 тисяч 456 гривень. Також — земельну ділянку площею 597 м² за 15 тисяч 200 гривень.

У 2020 році Андрій Найда придбав легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 2013 року випуску за 402 тисячі гривень.

Що задекларував голова Городенківської громади Богдан Кобилянський у 2023

Декларацію за 2023 рік Богдан Кобилянський подав 18 березня 2024 року.

Як йдеться у документі, упродовж минулого року Богдан Кобилянський отримав 472 тисячі 13 гривень зарплати у Городенківській міській раді та 5 тисяч 777 гривень доходу від надання майна в оренду від фермерського господарства "ЕКОАГРО-СЛК".

Його дружина Світлана Кобилянська заробила у відділі освіти Городенківської міської ради 319 тисяч 561 гривню, а також отримала 2 тисячі 619 гривень доходу від надання майна в оренду від фермерського господарства "ЕКОАГРО-СЛК".

Грошові активи Богдан Кобилянський не задекларував.

У декларації вказано, що він з дружиною мають по одному рахунку у "ПриватБанку". Інформація про ці рахунки відсутня.

Яке майно зареєстрував Богдан Кобилянський до 2023 року

Згідно з декларацією з 2017 року Богдан Кобилянський володіє житловим будинком у селі Вікно Городенківської громади площею 68,2 м². Його вартість не вказана. Також мер Городенки має у власності десять земельних ділянок у Вікні:

з 2008 року — земельні ділянки площами 1672 м² та 7948 м²;

з 2011 року — земельні ділянки площами 2196 м² та 7868 м²;

з 2012 року — земельні ділянки площами 1931 м² та 6847 м²;

з 2017 року — земельні ділянки площами 2500 м², 808 м², 1672 м² (9 тисяч 395 гривень), 7944 м² (44 тисячі 638 гривень).

Дружина голови Городенківської громади Світлана Кобилянська з 2017 року є власницею квартири в Івано-Франківську площею 66,6 м², яка вартувала станом на дату набуття права 300 тисяч 200 гривень. Також вона з 2008 року має дві земельні ділянки у селі Вікно площами 7946 м² та 1672 м². Їхня вартість не вказана.

Що задекларував голова Рогатинської громади Сергій Насалик у 2023

Декларацію за 2023 рік Сергій Насалик оприлюднив 15 березня 2024 року.

Згідно з документом у 2023 році Сергій Насалик отримав 569 тисяч 47 гривень зарплати у міській раді. Його дружина Вікторія Насалик заробила 245 тисяч 85 гривень на підприємстві "Галпласт".

У 2023 році голова Рогатинської громади разом з дружиною зберігали готівкою 140 тисяч гривень.

У Сергія Насалика, його дружини та дочки є по одному рахунку в банках, інформація про них не вказана.

Яке майно зареєстрував Сергій Насалик до 2023 року

Як йдеться у декларації, з 2004 року Сергій Насалик володіє в Рогатині будинком площею 313,1 м², а також з 2000 року — двома земельними ділянками площами 1000 м² та 1500 м². З 2004 року — гаражем площею 43,2 м². Вартість майна не вказана.

Вікторія Насалик з 2003 року має у Рогатині земельні ділянки площами 1000 м² та 1500 м². Їхня вартість також не вказана.

З 2018 року Сергій Насалик у підприємстві "Галпласт" орендує автомобіль Audi Q7 2017 року випуску. Вартість машини на дату набуття права — 12 тисяч гривень. Також з 2010 року Сергій Насалик має годинник Defy Classic Zenith за 116 тисяч гривень.

Голова Рогатинської громади задекларував корпоративні права. З 2002 року він має 93% частки у ТзОВ "Галнадра", що оцінюється у 144 тисячі 500 гривень, а також з 2004 року спільно з дружиною мають 68,64% частки у підприємстві "Галпласт". Вартість цієї частки — 4 мільйони 533 тисячі 456 гривень.

З 2014 року Сергій Насалик володіє торговельною маркою "Роксолана". Її вартість на дату набуття права — 1000 гривень.

Що задекларував голова Болехівської тергромади Іван Яцинин у 2023

Свою декларацію за 2023 рік Іван Яцинин опублікував 6 березня 2024 року.

У документі йдеться, що у 2023 році керівник Болехівської громади заробив у міській раді 283 тисячі 734 гривні та отримав 36 тисяч 187 гривень пенсії. Його дружина Оксана Яцинин заробила 128 тисяч 331 гривню у відділі культури Болехівської міської ради.

У 2023 році Іван Яцинин зберігав готівкою 850 тисяч гривень.

Також у декларації Іван Яцинин вказав три рахунки в банках, його дружина — один. Інформація про ці рахунки відсутня.

Яке майно зареєстрував Іван Яцинин до 2023 року

З 2006 року Іван Яцинин має у власності земельну ділянку у селі Тисів Болехівської громади площею 2500 м². Її вартість не вказана.

Його дружина Оксана Яцинин з 2014 року володіє земельними ділянками у селі Тисів площами 2500 м² та 1318 м², а також будинком у тому ж населеному пункті площею 232,4 м². Вартість цього майна у декларації не зазначена. Окрім того, з 2019 року Оксана Яцинин має земельну ділянку у Тисові площею 7728 м², яка коштувала 29 тисяч 300 гривень.

Іван Яцинин задекларував дев'ять транспортних засобів, які придбав протягом 1999-2020 років:

у 1999 році — вантажний автомобіль КамАЗ-5320, рік випуску — 1988;

у 2000 році — вантажний автомобіль МАЗ-5549, рік випуску — 1985;

у 2000 році — вантажний автомобіль ЗІЛ-131, рік випуску — 1980;

у 2000 році — два причепи ГКБ-8350, роки випуску — 1989 та 1988;

у 2001 році — легковий автомобіль Volkswagen Jetta 1991 року випуску;

у 2002 році — вантажний автомобіль КамАЗ-5320, рік випуску — 1988;

у 2003 році — вантажний автомобіль КамАЗ-5511, рік випуску — 1989;

у 2020 році — легковий автомобіль Skoda Octavia 2008 року. У декларації вказана вартість лише цього автомобіля — 179 тисяч 928 гривень (станом на 2020 рік).

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