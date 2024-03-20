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"Одержав від підприємця 2000 доларів": СБУ повідомила деталі затримання посадовця Львівської мерії
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"Одержав від підприємця 2000 доларів": СБУ повідомила деталі затримання посадовця Львівської мерії

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Слідчі СБУ затримали посадовця Львівської міської ради
Затримання чиновника управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, 19 березня 2024 року. Facebook/СБ України у Львівській області

Учора, 19 березня, правоохоронці затримали начальника відділу управління охорони історичного середовища Львівської міської ради за підозрою у хабарництві. У СБУ та прокуратурі зазначили, чиновник вимагав та одержав від підприємця 2000 доларів за погодження документації.

На Facebook-сторінці СБ України у Львівській області повідомили про деталі затримання.

За даними слідчих, чиновник пообіцяв підприємцеві посприяти в оформленні та погодженні документації щодо об’єктів нерухомості в межах історичного ареалу Львова. Свої послуги він оцінив у 2000 доларів США. За "винагороду" він також мав вплинути на своїх колег з Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА.

"Підозрюваний обіцяв виготовити та погодити облікову документацію на об’єкт. Зокрема надати дозвіл на подальшу діяльність закладу громадського харчування в одній із пам’яток архітектури Львова. Окрім того, запевняв, що може вплинути на позитивне вирішення питання в інтересах заявника в суді щодо скасування припису по демонтажу огорожі та освітлення на терасі будівлі. Оскільки являється представником від міської ради у вищевказаній справі", — йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання другої частини хабаря — 1250 доларів США. Під час обшуків у службових приміщеннях управління Львівської міськради та за місцем проживання чиновника слідчі знайшли та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Посадовцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом). Наразі правоохоронці готують документи для обрання запобіжного заходу. Також чиновника мають відсторонити від займаної посади.

Триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють інших можливих учасників протиправної схеми. У Львівській міській раді заявили, що максимально сприятимуть розслідуванню.

Це не перший корупційний скандал, який стосується управління історичного середовища. Як повідомляло Суспільне, 15 серпня 2023 року колишнього т.в.о. керівника управління охорони історичного середовища Георгія Корнєєва та його спільницю затримали за підозрою у хабарництві. За даними слідства, за погодження технічної документації експосадовець одержав 1 500 доларів.

Після цього перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що управління охорони історичного середовища буде повністю перевантажено. 11 вересня у Львівській міській раді оголосили конкурс на посаду керівника управління охорони історичного середовища. Нею стала 35-річна архітекторка Тетяна Балукова.

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