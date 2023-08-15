У Львові затримали в. о. керівника управління охорони історичного середовища

Сьогодні, 15 серпня, правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки керівника управління охорони історичного середовища Львівської міськради. Посадовця підозрюють у корупційній діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. За даними видання Zaxid.net, мова йде про Георгія Корнєєва.

"Тимчасово виконуючого обов'язки керівника управління охорони історичного середовища підозрюють в отриманні неправомірної вигоди та зловживанні службовим становищем", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять обшук у будівлі управління охорони історичного середовища. У Львівській міськраді заявили, що максимально сприятимуть в розслідуванні.

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