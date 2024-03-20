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За рішенням суду голову Луцької райради звільнили з посади. Хто його замінить
МІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

За рішенням суду голову Луцької райради звільнили з посади. Хто його замінить

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За рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду голову Луцької районної ради Олександра Гурського з 20 березня 2024 року звільнено, бо був обраний на посаду із порушенням регламенту.

Про це Суспільному розповіла заступниця керівника виконавчого апарату райради Тетяна Павлова-Багрійчук. З її слів, в раді отримали рішення адмінсуду про те, що Олександр Гурський не повноважний виконувати свої обов'язки.

"Рішенням суду було відхилено нашу апеляційну скаргу, нам відмовлено. Залишено в силі й без змін рішення першої інстанції про скасування рішення районної ради про обрання голови районної ради", — говорить Тетяна Павлова-Багрійчук.

Як зазначила заступниця керівника виконавчого апарату, рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Замінити голову райради на посаді заразі нікому, бо його заступник Сергій Сівак нині перебуває на військовій службі.

Функції голови поки виконуватиме Тетяна Павлова-Багрійчук, однак без права підпису документів. Посадовиця каже, що найближчим часом депутати Луцької районної ради мають ініціювати проведення сесії, де беруть нового голову. Хто претендуватиме на цю посаду, поки невідомо.

Поки немає ким замінити: голову Луцької райради звільнили з посади
Тетяна Павлова-Багрійчук. Суспільне Луцьк
"Кандидатами на посаду голови може бути будь-хто з депутатів, в районній раді голова обирається з-поміж депутатів. Внести кандидатуру може будь-хто з депутатів, депутатських фракцій, депутатських груп", — розповіла посадовиця.

Самого Олександра Гурського на колишньому робочому місці журналісти Суспільного 20 березня 2024 не застали. Телефоном колишній посадовець розповів, що з рішенням двох судових інстанцій не згідний, але мусить їх виконувати. Чи буде знову претендувати на посаду голови поки не знає.

Голова Луцької районної ради Олександр Гурський
Олександр Гурський під час сесії 22.12.2023. Суспільне Луцьк
"Ще я для себе не придумав, не те, що знати, я ще не готовий до пропозицій ніяких. Я ще сам не вирішив для себе. – А з рішенням суду згідні? – Це ж є рішення суду однієї і другої інстанції. Ми його виконуємо", — сказав Гурський у телефонному коментарі.

Що відомо про призначення Олександра Гурського головою райради

Олександра Гурського обрали на посаду 14 червня 2023-го року. Під час голосування він був єдиним кандидатом на цю посаду. "За" його призначення тоді проголосували 35 депутатів із 39 зареєстрованих. До цього Гурський був старостою Прилуцького старостинського округу Луцької громади.

Його на посаду голови обрали після звільнення Олександра Омельчука. Той обіймав цю посаду 2,5 роки. Навесні 2023-го поїхав у відрядження за кордон, після чого на робочому місці не з’являвся. Олександра Омельчука внесли до офіційної бази МВС про розшук осіб у категорії тих, хто переховується від органів досудового розслідування. Суд дозволив затримання 46-річного волинянина з метою приводу. За частиною 4 статті 191 ККУ посадовцю інкримінують розтрату майна у великих розмірах в умовах воєнного стану, а також службове підроблення.

В листопаді 2023 Волинський окружний адміністративний суд скасував рішення депутатів Луцької районної ради про Гурського головою райради. Позов до суду подав депутат Віталій Сніжко. Тоді райрада спробувала оскаржити це рішення суду, до 20 березня 2024 року Олександр Гурський ще обіймав посаду голови органу місцевого самоврядування.

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