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Скільки волинян з інвалідністю почали отримувати виплати від ООН
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Скільки волинян з інвалідністю почали отримувати виплати від ООН

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З лютого 2024 року люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю у Волинській області почали отримують грошову допомогу від Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА). Виплати уже отримали понад 8,7 тисяч волинян на загальну суму понад 15 млн гривень.

Ще понад 2,3 тисячі людей, які отримують соціальні виплати через Укрпошту, почнуть отримувати виплати впродовж наступних декількох тижнів.

В ОВА зазначили, що відповідно до умов програми право на отримання допомоги мають люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які:

  • отримують державну соціальну допомогу в розмірі менше, ніж 3 250 грн на місяць;
  • проживають на території України, окрім територій, окупованих РФ (ці території визначені згідно з наказом Мінреінтеграції № 309 та не входять до програми допомоги);
  • не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), (крім тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій згідно з наказом №309 Міністерства реінтеграції) та не отримують допомоги від інших міжнародних організацій.
"Допомога складає різницю між вже отримуваною соціальною допомогою, та 3 250 гривень. Тобто, приміром, якщо особа отримує соціальну допомогу у розмірі 2 500 гривень, то розмір додаткової грошової допомоги становитиме 750 гривень", — додали у військовій адміністрації.

Реєструватися на таку допомогу не потрібно, наголосили в ОВА. Виплата нараховується так само як людина вже отримує державну соціальну допомогу: через банк, Укрпошту.

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