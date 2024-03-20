Рівненський Верес започаткував безкоштовні тренування для дітей ВПО у проєкті "Veres For Kids". До першого такого заняття долучилися 40 учасників. Наразі триває реєстрація для участі у проєкті — набирають охочих від 6 до 13 років.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів речник Вересу Євген Кучін.

— Коли з'явилася така ініціатива?

— Така ініціатива народилась ще десь рік тому, коли Верес організував у Рівному дитячу футбольну лігу Veres Junior League, в якій брали участь 97 команд з Рівненщини та найближчих областей. Ми зрозуміли, що Рівненщина — це максимально футбольний регіон з великою кількістю діток, які хочуть грати.

Далі була низка соціальних дитячих проєктів і вже у січні ми зрозуміли, що потрібно починати історію з тренуваннями для діток ВПО. Цей, хоча і не люблю цього слова, але проєкт, не про виховання кадрів для академії Вереса. Це про дозвілля діток, їх гарний настрій і долучення до спорту.

— Скільки дітей долучилося та на скількох учасників розраховуєте?

— Наразі на першому тренуванні до нас завітало 40 діток. Був навіть хлопчик з Бахмуту. Щодо остаточної кількості, то не має якихось чітких меж. Ми хочемо залучити якомога більше діток, але якщо їх буде навіть 15, то клуб буде проводити для них повноцінні тренування.

— Хто навчатиме дітей та хто фінансує проєкт?

— Проводять тренування наші висококваліфіковані тренери дитячої академії. Це не просто відкочування навичків гри. Це більш інтерактивна форма занять, з гумором, жартами, хорошим настроєм.

Щодо фінансування проєкту, то окрім базових потреб, які надає клуб (інфраструктура, інвентар, медіа складова), нам допомагають, вже можна сказати наші друзі, з VBet Foundation. Разом з цим благодійним фондом Верес вже здійснив хорошу справу у рівненському дитячому будинку, закупивши необхідне обладнання, інвентар для перебування там діток.

— Яка вікова категорія учасників?

— Дітки абсолютно різні: від шести до 13 років. Ми точно будемо розділяти діток на декілька вікових груп, як тільки остаточно сформуємо список усіх бажаючих займатися. Зараз всі тренуються разом, але це не створює жодного дискомфорту учасникам процесу

— Коли відбуватимуться тренування і де вони проходитимуть?

— У нас вже є графік на березень. Кожен тиждень по два тренування. Більше того, ми плануємо зводити нашу групу на матч української прем'єр-ліги між Вересом і Кривбасом, який відбудеться 30 березня на стадіоні Авангард у Рівному. Звісно, безкоштовно.

— Як діти ВПО, які проживають в області, можуть долучитися до проєкту?

— Поки не можу дати відповіді на це питання. Звісно, ми б залюбки долучали і їх. Але в цьому випадку треба чітко вибудувати логістику. Те, як діти будуть доїжджати у Рівне. Можливо, в найближчий час спробуємо долучити діток з області на тренування, які будуть проходити у суботу, щоб батьки, наприклад, могли їх привозити на нашу тренувальну базу.

Зареєструватися на безкоштовні тренування можна тут.

Сюжет Суспільного про футбольну команду "Україна" з дітей-переселенців, 30 травня 2022 року.

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